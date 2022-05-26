https://tr.sputniknews.com/20220526/kilicdaroglu-abd-askeri-tesislerini-kapatmayi-getirsinler-destekleyecegiz-1056717276.html

Kılıçdaroğlu: ABD askeri tesislerini kapatmayı getirsinler, destekleyeceğiz

Kılıçdaroğlu: ABD askeri tesislerini kapatmayı getirsinler, destekleyeceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, NATO tartışmalarıyla ilgili olarak "ABD Yunanistan’ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye’deki ABD askeri tesislerini kapamayı... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T21:30+0300

2022-05-26T21:30+0300

2022-05-26T21:38+0300

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

devlet bahçeli

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO’dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO’yla var olmadık, NATO’suz da yok olmayız" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bahçeli de NATO’dan çıkmayı önermiş. NATO, Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD Yunanistan’ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye’deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler Meclis'e, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.Türkiye'de yabacı asker bulunmasına karşı olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Biz neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda yabancı askere de karşıyız. Gerekeni yapmaya hazırız. Peki siz hazır mısınız iktidar sahipleri? Bu da sizin samimiyetinizin turnusol kağıdı olsun. CHP hazırdır, bekliyoruz" dedi. Bahçeli ne demişti?MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "NATO ile var olmadık NATO'suz da yok olmayız. Gerekirse NATO'dan ayrılmak bile gündeme alınabilir" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220524/bahceli-fiyat-artislarinin-onunu-arkasini-incelemek-durumundayiz-1056622361.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli