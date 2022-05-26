https://tr.sputniknews.com/20220526/kilicdaroglu-abd-askeri-tesislerini-kapatmayi-getirsinler-destekleyecegiz-1056717276.html
Kılıçdaroğlu: ABD askeri tesislerini kapatmayı getirsinler, destekleyeceğiz
Kılıçdaroğlu: ABD askeri tesislerini kapatmayı getirsinler, destekleyeceğiz
CHP lideri Kılıçdaroğlu, NATO tartışmalarıyla ilgili olarak "ABD Yunanistan’ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye’deki ABD askeri tesislerini kapamayı... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T21:30+0300
2022-05-26T21:30+0300
2022-05-26T21:38+0300
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
devlet bahçeli
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO’dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO’yla var olmadık, NATO’suz da yok olmayız" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bahçeli de NATO’dan çıkmayı önermiş. NATO, Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD Yunanistan’ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye’deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler Meclis'e, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.Türkiye'de yabacı asker bulunmasına karşı olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Biz neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda yabancı askere de karşıyız. Gerekeni yapmaya hazırız. Peki siz hazır mısınız iktidar sahipleri? Bu da sizin samimiyetinizin turnusol kağıdı olsun. CHP hazırdır, bekliyoruz" dedi. Bahçeli ne demişti?MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "NATO ile var olmadık NATO'suz da yok olmayız. Gerekirse NATO'dan ayrılmak bile gündeme alınabilir" demişti.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli
Kılıçdaroğlu: ABD askeri tesislerini kapatmayı getirsinler, destekleyeceğiz
21:30 26.05.2022 (güncellendi: 21:38 26.05.2022) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, NATO tartışmalarıyla ilgili olarak "ABD Yunanistan’ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye’deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler Meclis'e, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO’dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO’yla var olmadık, NATO’suz da yok olmayız" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bahçeli de NATO’dan çıkmayı önermiş. NATO, Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD Yunanistan’ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye’deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler Meclis'e, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de yabacı asker bulunmasına karşı olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Biz neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda yabancı askere de karşıyız. Gerekeni yapmaya hazırız. Peki siz hazır mısınız iktidar sahipleri? Bu da sizin samimiyetinizin turnusol kağıdı olsun. CHP hazırdır, bekliyoruz" dedi.
Bahçeli ne demişti?
MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "NATO ile var olmadık NATO'suz da yok olmayız. Gerekirse NATO'dan ayrılmak bile gündeme alınabilir" demişti.