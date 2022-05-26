https://tr.sputniknews.com/20220526/kilicdarogluna-100-bin-tl-tazminat-cezasi-1056702596.html
Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları tarafından açılan ‘hakaret’ davasında 100 bin lira tazminat ödemeye mahkum... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T13:42+0300
2022-05-26T13:42+0300
2022-05-26T13:46+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
tazminat
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053079604_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_22aabf085e87bba7f9bca2b735d602e4.jpg
CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ‘Man Adası belgeleri’ ile ilgili açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve akrabalarına hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar duruşması yapıldı.İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne görülen duruşmada Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in reddi hakim talebi reddedilirken, CHP liderinin 100 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.Söz konusu kararı sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, şu ifadelere yer verdi:“Erdoğan ve yakınları tarafından Genel Başkan aleyhine açılan davada bugün; suç işleyen, delillerimizi toplamayan, şikayet ettiğimiz halde davadan ısrarla çekilmeyen, Red prosedürünü uygulamayan sözde Hakim tarafından toplamda 100.000 TL aleyhe tazminata hükmedildi! Tarihe not: Ancak sözümüz söz!Diğer davalarda olduğu gibi bu davayı da sonuçta biz kazanacağız... Bu karar elbette sonraki yargı süreçlerinde bozulup lehimize dönecek. Ancak hiç kimse suç işleyenlerden hesap sorulmasına engel olamayacak"
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053079604_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ecc611124861e1963b84f634b75533a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, tazminat, recep tayyip erdoğan
Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
13:42 26.05.2022 (güncellendi: 13:46 26.05.2022) Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları tarafından açılan ‘hakaret’ davasında 100 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ‘Man Adası belgeleri’ ile ilgili açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve akrabalarına hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar duruşması yapıldı.
İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne görülen duruşmada Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in reddi hakim talebi reddedilirken, CHP liderinin 100 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.
Söz konusu kararı sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, şu ifadelere yer verdi:
“Erdoğan ve yakınları tarafından Genel Başkan aleyhine açılan davada bugün; suç işleyen, delillerimizi toplamayan, şikayet ettiğimiz halde davadan ısrarla çekilmeyen, Red prosedürünü uygulamayan sözde Hakim tarafından toplamda 100.000 TL aleyhe tazminata hükmedildi! Tarihe not: Ancak sözümüz söz!
Diğer davalarda olduğu gibi bu davayı da sonuçta biz kazanacağız... Bu karar elbette sonraki yargı süreçlerinde bozulup lehimize dönecek. Ancak hiç kimse suç işleyenlerden hesap sorulmasına engel olamayacak"