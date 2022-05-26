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https://tr.sputniknews.com/20220526/kilicdaroglundan-erdogana-burokrasi-yaniti-senin-adina-umut-verici-ama-islerin-biraz-aksayacak-1056713038.html
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'bürokrasi' yanıtı: Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'bürokrasi' yanıtı: Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın, “Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır” sözleriyle ilgili, "Zaten ben, bu... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T19:20+0300
2022-05-26T19:24+0300
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları yazdı: Ne olmuştu?Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu söylemişti. Kılıçdaroğlu, "Sarı bürokratlar, sizler devleti, kanun dışı talimatlar uygulayarak adeta bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz. Öncelikle birazdan açıklayacağım şey, skandallar ile yolsuzluklara dikkat çekmek değildir" ifadelerini kullanmıştı.Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Etik Eğitimi İş Birliği Protokolü'nde yaptığı konuşmada, , "Kamu görevlilerinin etik meselesini konuştuğumuz şu platformda kamu görevlilerin hakkını, hukukunu korumak görevimizdir. Kamu görevlilerimize hukuk sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin düşmanıdır. Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek, milleti hizmetlerden mahkum etmendir. Böyle bir rezilliğe, kepazeliğe, ahlaksızlığa izin veremeyiz" açıklamasını yapmıştı.
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kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'bürokrasi' yanıtı: Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak

19:20 26.05.2022 (güncellendi: 19:24 26.05.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın, “Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır” sözleriyle ilgili, "Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına 'Kanun dışı emirleri uygulamayın' diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak." ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
‘Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır’ demişsin Erdoğan. Doğrudur… Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına ‘Kanun dışı emirleri uygulamayın’ diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak…”

Ne olmuştu?

Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu söylemişti.
Kılıçdaroğlu, "Sarı bürokratlar, sizler devleti, kanun dışı talimatlar uygulayarak adeta bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz. Öncelikle birazdan açıklayacağım şey, skandallar ile yolsuzluklara dikkat çekmek değildir" ifadelerini kullanmıştı.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Etik Eğitimi İş Birliği Protokolü'nde yaptığı konuşmada, , "Kamu görevlilerinin etik meselesini konuştuğumuz şu platformda kamu görevlilerin hakkını, hukukunu korumak görevimizdir. Kamu görevlilerimize hukuk sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin düşmanıdır. Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek, milleti hizmetlerden mahkum etmendir. Böyle bir rezilliğe, kepazeliğe, ahlaksızlığa izin veremeyiz" açıklamasını yapmıştı.
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