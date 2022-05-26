Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'bürokrasi' yanıtı: Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak
19:20 26.05.2022 (güncellendi: 19:24 26.05.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
© AA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın, “Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır” sözleriyle ilgili, "Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına 'Kanun dışı emirleri uygulamayın' diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak." ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
‘Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır’ demişsin Erdoğan. Doğrudur… Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına ‘Kanun dışı emirleri uygulamayın’ diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak…”
“Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır” demişsin Erdoğan. Doğrudur… Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına “Kanun dışı emirleri uygulamayın” diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak…— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 26, 2022
Ne olmuştu?
Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu söylemişti.
Kılıçdaroğlu, "Sarı bürokratlar, sizler devleti, kanun dışı talimatlar uygulayarak adeta bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz. Öncelikle birazdan açıklayacağım şey, skandallar ile yolsuzluklara dikkat çekmek değildir" ifadelerini kullanmıştı.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Etik Eğitimi İş Birliği Protokolü'nde yaptığı konuşmada, , "Kamu görevlilerinin etik meselesini konuştuğumuz şu platformda kamu görevlilerin hakkını, hukukunu korumak görevimizdir. Kamu görevlilerimize hukuk sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin düşmanıdır. Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek, milleti hizmetlerden mahkum etmendir. Böyle bir rezilliğe, kepazeliğe, ahlaksızlığa izin veremeyiz" açıklamasını yapmıştı.