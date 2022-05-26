Kızılay, Suriye'de 2 bin 461 adet briket evi teslim etti

© İHA Suriye'deki iç savaş nedeniyle milyonlarca sivile ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Suriye topraklarında uluslararası yardım kuruluşları ve Türk STK'lerin finansmanıyla başlattığı briket ev projesi hızla ilerliyor. Proje çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgelerinde briket evler inşa ediliyor. Yatay ve dikey olarak inşa edilen evler, 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanıyor.Türk Kızılay'ı, kendi ülkelerinde göçmen durumuna düşen Suriyelilere, İdlib'de yaptığı briket evlerin büyük bölümünü teslim etti. Suriye’nin farklı bölgelerinde yapımı devam ederken biten briket evlere ise çadırlarda kalan Suriyeliler yerleştiriliyor.