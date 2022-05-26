Kocaeli'de yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor

"Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderiliyor. 2022 yılı başından bugüne kadar Afganistan'a 45 charter seferi düzenlendi. Bu charter seferleriyle 8 bin 682 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Bunlarla beraber tarifeli uçuşlarla ülkesine gönderilenler de hesaba katıldığında, bu yıl Afganistan uyruklu yabancıların sınır dışı sayısı 14 bin 882'ye ulaştı. Tüm uyruklar hesaba katıldığında ise bu yıl ülkemizden sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 29 bin 606 olarak kayıtlara geçtiği bildirilmiştir. İlimiz özelinde de 2022 yılı başından itibaren çevre iller dahil yakalanarak Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'mize teslim edilen 833 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı işlemi gerçekleştirilmiş olup, bugün ve yarın yapılacak sınır dışı işlemleriyle toplam sayı 1233'e ulaşmış olacaktır. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir."