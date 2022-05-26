https://tr.sputniknews.com/20220526/kocani-nasil-oldurursun-kitabinin-yazari-kocasini-oldurmekten-suclu-bulundu-1056693830.html

'Kocanı Nasıl Öldürürsün' kitabının yazarı, kocasını öldürmekten suçlu bulundu

'Kocanı Nasıl Öldürürsün' kitabının yazarı, kocasını öldürmekten suçlu bulundu

ABD'de kocasını öldürmekle suçlanan "Kocanı Nasıl Öldürürsün" kitabının 71 yaşındaki yazarı Nancy Crampton Brophy, 2 Haziran 2018'de 63 yaşındaki kocası Daniel... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T10:42+0300

2022-05-26T10:42+0300

2022-05-26T10:46+0300

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KOIN-TV'nin haberine göre Oregon eyaletinde görülen davada jüri, Daniel Brophy'nin ölümüne ilişkin iki gün boyunca süren duruşmanın ardından Çarşamba günü 71 yaşındaki Nancy Crampton Brophy'yi ikinci derece cinayetten suçlu buldu.Oregon Mutfak Enstitüsü'nde şef olarak çalışan 63 yaşındaki Brophy, 2 Haziran 2018'de öldürülmüştü.Nancy Crampton Brophy'yi'nin cinayette kullanılan silahla aynı marka ve modelde silaha sahip olduğu ve eşinin çalıştığı mutfak enstitüsüne girişi ve çıkışına dair güvenlik kamerası görüntüleri mahkemeye sunulan belgeler arasında yer aldı. Cinayet silahı bulunamadıCinayet silahının bulunamamış olması, dava sürecini zorlaştırdı. Savcılara göre zanlı, cinayette kullanılan silahın namlusunu değiştirip ve ardından namluyu attı. Zanlı avukatları ise söz konusu silah parçalarının Crampton Brophy'nin yazıları için bir ilham kaynağı olduğunu ileri sürerek, eşinin ise yanlış giden bir soygun sırasında başka biri tarafından öldürmüş olabileceğini savundu.Savcı ve jüri, yaşlı kadının eşinin ölümünden sonra kazanacağı hayat sigortası parası ve içerisinde olduğu bazı ekonomik sorunlar nedeniyle cinayet işlediğini belirtti. 'Cinayet mahallinde kitap yazıyordum' dediSavunmasında eşinin öldüğü gün Mutfak Enstitüsü'ne yakın bir konumda bulunmasının tamamen tesadüfi olduğunu ileri süren Nancy Crampton Brophy, söz konusu bölgeye "kitap yazmak için park ettiğini" öne sürdü.Yaşlı kadının 'Kocanı Nasıl Öldürürsün' başlığıyla yayınlanan kitabında izi sürülemeyen bir cinayet işlemek için çeşitli seçenekler ayrıntılı olarak açıklanıyor ve yakalanmaktan kaçınma arzusu dile getiriliyor.Crampton Brophy, eşinin Eylül 2018'de öldürülmesinden bu yana tutuklu bulunuyordu. Cezasının süresi 13 Haziran'da belli olacak olan kadının avukatları, davayı temyize götürmeyi planlıyor.

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abd, aile içi şiddet, cinayet, kitap