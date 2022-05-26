Türkiye
SON DAKİKA| Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220526/kolombiyadaki-amazon-yagmur-ormanlari-1056700912.html
Kolombiya'daki Amazon yağmur ormanları
Kolombiya'daki Amazon yağmur ormanları
Kolombiya'nın Putumayo kentindeki Mocoa bölgesinde bulunan karayolu ulaşımının bulunmadığı Amazon yağmur ormanları görüntülendi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T13:16+0300
2022-05-26T13:29+0300
multimedya
amazon ormanları
kolombiya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056700453_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ff8d7defde81f3bceef034cc0e5fca9.jpg
amazon ormanları
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056700453_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a3166f58711689d864904d862cc4a51f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
amazon ormanları, фото, kolombiya

Kolombiya'daki Amazon yağmur ormanları

13:16 26.05.2022 (güncellendi: 13:29 26.05.2022)
Abone olTelegram
Kolombiya'nın Putumayo kentindeki Mocoa bölgesinde bulunan karayolu ulaşımının bulunmadığı Amazon yağmur ormanları görüntülendi.
© AAABD merkezli Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Amazon yağmur ormanlarında ekolojik dengenin korunmaması durumunda küresel iklim krizinin katlanarak artacağı konusunda uyardı.
Kolombiya'daki Amazon yağmur ormanları - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
ABD merkezli Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Amazon yağmur ormanlarında ekolojik dengenin korunmaması durumunda küresel iklim krizinin katlanarak artacağı konusunda uyardı.
© AAGazete Duvar'ın The Guardian'dan aktardığı habere göre, WRI yaptığı araştırmada, Amazon ormanlarında ekolojik denge ve bölgede yaşayan yerli halkların hakları korunmadığı takdirde ülkelerin Paris İklim Anlaşması'ndaki karbon emilim hedeflerine ulaşılamayacağını ortaya koydu.
Kolombiya'daki Amazon yağmur ormanları - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Gazete Duvar'ın The Guardian'dan aktardığı habere göre, WRI yaptığı araştırmada, Amazon ormanlarında ekolojik denge ve bölgede yaşayan yerli halkların hakları korunmadığı takdirde ülkelerin Paris İklim Anlaşması'ndaki karbon emilim hedeflerine ulaşılamayacağını ortaya koydu.
© AABuna göre, Brezilya, Kolombiya, Meksika ve Peru'da yerli halkların yaşadığı yağmur ormanları, diğer yerlere göre iki kat oranda daha fazla karbon tutuyor. Araştırmaya göre, Brezilya ve Kolombiyada yağmur ormanları, ülkedeki araçların yüzde 80'inden açığa çıkan karbonu depoluyor.
Kolombiya'daki Amazon yağmur ormanları - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Buna göre, Brezilya, Kolombiya, Meksika ve Peru'da yerli halkların yaşadığı yağmur ormanları, diğer yerlere göre iki kat oranda daha fazla karbon tutuyor. Araştırmaya göre, Brezilya ve Kolombiyada yağmur ormanları, ülkedeki araçların yüzde 80'inden açığa çıkan karbonu depoluyor.
© AA Paris İklim Anlaşması ise küresel ısınmanın 2 santigrat derecenin altında tutulmasını, sınır hedefin de 1.5 santigrat derece olmasını öngörüyor. Ancak, yağmur ormanlarının yok olması durumunda, 1.5 santigrat hedefinin gerçekleştirilemeyeceği belirtiliyor.
Kolombiya'daki Amazon yağmur ormanları - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Paris İklim Anlaşması ise küresel ısınmanın 2 santigrat derecenin altında tutulmasını, sınır hedefin de 1.5 santigrat derece olmasını öngörüyor. Ancak, yağmur ormanlarının yok olması durumunda, 1.5 santigrat hedefinin gerçekleştirilemeyeceği belirtiliyor.
© AAAraştırmaya katılan WRI ekonomisti Juan-Carlos Altamirano, "Eğer Amazon yerli halklarının hakları korunmaz ve yaşadıkları topraklar ellerinden alınırsa, ülkelerin karbon emisyon hedeflerine ulaşılması imkansız. Dünyanın diğer bölgelerinde de durum aynı olur" dedi.
Kolombiya'daki Amazon yağmur ormanları - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Araştırmaya katılan WRI ekonomisti Juan-Carlos Altamirano, "Eğer Amazon yerli halklarının hakları korunmaz ve yaşadıkları topraklar ellerinden alınırsa, ülkelerin karbon emisyon hedeflerine ulaşılması imkansız. Dünyanın diğer bölgelerinde de durum aynı olur" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала