Kolombiya'daki Amazon yağmur ormanları

© AAABD merkezli Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Amazon yağmur ormanlarında ekolojik dengenin korunmaması durumunda küresel iklim krizinin katlanarak artacağı konusunda uyardı.
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© AA
ABD merkezli Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Amazon yağmur ormanlarında ekolojik dengenin korunmaması durumunda küresel iklim krizinin katlanarak artacağı konusunda uyardı.
© AAGazete Duvar'ın The Guardian'dan aktardığı habere göre, WRI yaptığı araştırmada, Amazon ormanlarında ekolojik denge ve bölgede yaşayan yerli halkların hakları korunmadığı takdirde ülkelerin Paris İklim Anlaşması'ndaki karbon emilim hedeflerine ulaşılamayacağını ortaya koydu.
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© AA
Gazete Duvar'ın The Guardian'dan aktardığı habere göre, WRI yaptığı araştırmada, Amazon ormanlarında ekolojik denge ve bölgede yaşayan yerli halkların hakları korunmadığı takdirde ülkelerin Paris İklim Anlaşması'ndaki karbon emilim hedeflerine ulaşılamayacağını ortaya koydu.
© AABuna göre, Brezilya, Kolombiya, Meksika ve Peru'da yerli halkların yaşadığı yağmur ormanları, diğer yerlere göre iki kat oranda daha fazla karbon tutuyor. Araştırmaya göre, Brezilya ve Kolombiyada yağmur ormanları, ülkedeki araçların yüzde 80'inden açığa çıkan karbonu depoluyor.
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© AA
Buna göre, Brezilya, Kolombiya, Meksika ve Peru'da yerli halkların yaşadığı yağmur ormanları, diğer yerlere göre iki kat oranda daha fazla karbon tutuyor. Araştırmaya göre, Brezilya ve Kolombiyada yağmur ormanları, ülkedeki araçların yüzde 80'inden açığa çıkan karbonu depoluyor.
© AA Paris İklim Anlaşması ise küresel ısınmanın 2 santigrat derecenin altında tutulmasını, sınır hedefin de 1.5 santigrat derece olmasını öngörüyor. Ancak, yağmur ormanlarının yok olması durumunda, 1.5 santigrat hedefinin gerçekleştirilemeyeceği belirtiliyor.
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© AA
Paris İklim Anlaşması ise küresel ısınmanın 2 santigrat derecenin altında tutulmasını, sınır hedefin de 1.5 santigrat derece olmasını öngörüyor. Ancak, yağmur ormanlarının yok olması durumunda, 1.5 santigrat hedefinin gerçekleştirilemeyeceği belirtiliyor.
© AAAraştırmaya katılan WRI ekonomisti Juan-Carlos Altamirano, "Eğer Amazon yerli halklarının hakları korunmaz ve yaşadıkları topraklar ellerinden alınırsa, ülkelerin karbon emisyon hedeflerine ulaşılması imkansız. Dünyanın diğer bölgelerinde de durum aynı olur" dedi.
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© AA
Araştırmaya katılan WRI ekonomisti Juan-Carlos Altamirano, "Eğer Amazon yerli halklarının hakları korunmaz ve yaşadıkları topraklar ellerinden alınırsa, ülkelerin karbon emisyon hedeflerine ulaşılması imkansız. Dünyanın diğer bölgelerinde de durum aynı olur" dedi.