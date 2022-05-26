Kolombiya'daki Amazon yağmur ormanları

© AA Buna göre, Brezilya, Kolombiya, Meksika ve Peru'da yerli halkların yaşadığı yağmur ormanları, diğer yerlere göre iki kat oranda daha fazla karbon tutuyor. Araştırmaya göre, Brezilya ve Kolombiyada yağmur ormanları, ülkedeki araçların yüzde 80'inden açığa çıkan karbonu depoluyor.