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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220526/kremlin-kievden-rusyanin-taleplerini-kabul-etmesini-durumu-anlamasini-bekliyoruz-1056701459.html
Kremlin: Kiev’den Rusya’nın taleplerini kabul etmesini, durumu anlamasını bekliyoruz
Kremlin: Kiev’den Rusya’nın taleplerini kabul etmesini, durumu anlamasını bekliyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Kiev'den toprak tavizi değil Rusya'nın dile getirdiği talepleri kabul etmesini ve gerçek durumun farkına varmasını... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T13:29+0300
2022-05-26T13:49+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
rusya
zaporojye
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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, Moskova’nın Kiev’den neler beklediği sorusunu, “Moskova, Kiev'den Moskova'nın taleplerini kabul etmesini ve de-facto durumun, var olan gerçek durumun farkına varmasını bekliyor” diye yanıtladı ve istenenin toprak tavizi olmadığını sözlerine ekledi.'Putin'in Federal Meclis konuşması yapmamasının özel bir nedeni yok' Peskov’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis konuşmasını şimdiye kadar yapmamasının özel bir nedeni olup olmadığı soruldu. Kermlin Sözcüsü, “Hayır, Devlet Başkanımız Anayasa tarafından belirlenen tüm sürelere uyuyor, yıl içinde konuşmayı yapmalı. Kesin tarihler henüz belirlenmedi, hala zaman var” ifadelerini kullandı.‘IAEA, Zaporojye Nükleer Santraline erişim konusunda Rusya ve Ukrayna ile temas halinde’ Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Rus askerlerinin kontrolünde olan Zaporojye Nükleer Santraline yapılacak ziyaret konusunda Rusya ve Ukrayna ile temas halinde olduğuna dikkat çeken Peskov, “Ajans söz konusu seyahatin organizasyonu ile ilgili hem Ukrayna, hem de Rus tarafı ile temas halinde. Elbette ki bu seyahatin organizasyonu, bir dizi lojistik ve teknik sorunu çözme ihtiyacı ile de ilişkilidir” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220526/ukraynadan-baris-ugruna-ulke-topraklarinin-bir-kismindan-vazgecin-diyen-kissingera-s-gidin-1056693476.html
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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, rusya, zaporojye

Kremlin: Kiev’den Rusya’nın taleplerini kabul etmesini, durumu anlamasını bekliyoruz

13:29 26.05.2022 (güncellendi: 13:49 26.05.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Kiev'den toprak tavizi değil Rusya'nın dile getirdiği talepleri kabul etmesini ve gerçek durumun farkına varmasını beklediğini belirtti.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, Moskova’nın Kiev’den neler beklediği sorusunu, “Moskova, Kiev'den Moskova'nın taleplerini kabul etmesini ve de-facto durumun, var olan gerçek durumun farkına varmasını bekliyor” diye yanıtladı ve istenenin toprak tavizi olmadığını sözlerine ekledi.
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
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Ukrayna'dan 'barış uğruna ülke topraklarının bir kısmından vazgeçin' diyen Kissinger'a: S... gidin
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'Putin'in Federal Meclis konuşması yapmamasının özel bir nedeni yok'

Peskov’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis konuşmasını şimdiye kadar yapmamasının özel bir nedeni olup olmadığı soruldu.
Kermlin Sözcüsü, “Hayır, Devlet Başkanımız Anayasa tarafından belirlenen tüm sürelere uyuyor, yıl içinde konuşmayı yapmalı. Kesin tarihler henüz belirlenmedi, hala zaman var” ifadelerini kullandı.

‘IAEA, Zaporojye Nükleer Santraline erişim konusunda Rusya ve Ukrayna ile temas halinde’

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Rus askerlerinin kontrolünde olan Zaporojye Nükleer Santraline yapılacak ziyaret konusunda Rusya ve Ukrayna ile temas halinde olduğuna dikkat çeken Peskov, “Ajans söz konusu seyahatin organizasyonu ile ilgili hem Ukrayna, hem de Rus tarafı ile temas halinde. Elbette ki bu seyahatin organizasyonu, bir dizi lojistik ve teknik sorunu çözme ihtiyacı ile de ilişkilidir” diye konuştu.
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