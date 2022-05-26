https://tr.sputniknews.com/20220526/kremlin-kievden-rusyanin-taleplerini-kabul-etmesini-durumu-anlamasini-bekliyoruz-1056701459.html

Kremlin: Kiev’den Rusya’nın taleplerini kabul etmesini, durumu anlamasını bekliyoruz

Kremlin: Kiev’den Rusya’nın taleplerini kabul etmesini, durumu anlamasını bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Kiev'den toprak tavizi değil Rusya'nın dile getirdiği talepleri kabul etmesini ve gerçek durumun farkına varmasını... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T13:29+0300

2022-05-26T13:29+0300

2022-05-26T13:49+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

rusya

zaporojye

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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, Moskova’nın Kiev’den neler beklediği sorusunu, “Moskova, Kiev'den Moskova'nın taleplerini kabul etmesini ve de-facto durumun, var olan gerçek durumun farkına varmasını bekliyor” diye yanıtladı ve istenenin toprak tavizi olmadığını sözlerine ekledi.'Putin'in Federal Meclis konuşması yapmamasının özel bir nedeni yok' Peskov’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis konuşmasını şimdiye kadar yapmamasının özel bir nedeni olup olmadığı soruldu. Kermlin Sözcüsü, “Hayır, Devlet Başkanımız Anayasa tarafından belirlenen tüm sürelere uyuyor, yıl içinde konuşmayı yapmalı. Kesin tarihler henüz belirlenmedi, hala zaman var” ifadelerini kullandı.‘IAEA, Zaporojye Nükleer Santraline erişim konusunda Rusya ve Ukrayna ile temas halinde’ Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Rus askerlerinin kontrolünde olan Zaporojye Nükleer Santraline yapılacak ziyaret konusunda Rusya ve Ukrayna ile temas halinde olduğuna dikkat çeken Peskov, “Ajans söz konusu seyahatin organizasyonu ile ilgili hem Ukrayna, hem de Rus tarafı ile temas halinde. Elbette ki bu seyahatin organizasyonu, bir dizi lojistik ve teknik sorunu çözme ihtiyacı ile de ilişkilidir” diye konuştu.

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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, rusya, zaporojye