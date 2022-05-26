'Küresel ekonomik liderlik için zaman Pekin'in lehine işlerken, ABD bölgeyi askerileştiriyor'

“Ukrayna krizinin başından itibaren Biden, sorumluluğu Avrupa’ya havale etti. Sadece silah ve mali yardımlarla yetinecek gibi. Günün sonunda Avrupa’nın krizi olarak Avrupa’nın kucağına bırakacak. Zihninde her zaman Çin olduğunu söylemekte fayda var. Bu sadece Biden için geçerli değil. ABD'de uzun süredir Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında en büyük meydan okumanın Çin’den geldiği şeklinde bir konsensus var. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in konuşma metnini yayınlandı. Çin'in yöneliminden bahsediyor. Dünyayı ekonomik, teknolojik ve askeri anlamda biçimlendirecek tek güç Çin’dir çıkarımında bulunuyor. Ardından ABD'nin Pekin’in çevresini şekillendireceğini söylüyor. Biden’ın ziyaretine de böylelikle gelmiş bulunuyoruz. Gözünü Asya’ya dikecek. 'En büyük meydan okuma Pekin. Biz de çevresindeki stratejik ortamı şekillendireceğiz' diyor. Bu yeni bir yönelim değil. Obama döneminde 2011’de Asya politikası duyurulmuştu. 2012’de de Trans-Pasifik ortaklığını maddi hale getirdi, müzakereleri 2015’e kadar sürdü. Trump gelince çekildi. Biden, Pekin’in çevresini şekillendirmek için kendisine iki temel nokta seçiyor; askeri ve ekonomik yöntemler. Statükoyu değiştirmeye çalışıyor. Geleneksel olarak Amerika’nın Asya’daki müttefikleri güvenlikte ABD'ye bağlı olsalar da ekonomik anlamda birçoğunun en büyük ticari partneri Çin. Farklı ticari platformlar içinde Çin ile beraber hareket ediyorlar. Dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi olan Bölgesel Kapsamda Ekonomik Ortaklık içinde Çin ile hareket etmekteler. Biden bunu değiştirmek istedi. Bu Asya pivot 2.0 yönelimi. Japonya’da iki farklı açıklaması vardı. Birincisi Tayvan’dı. Diğeriyse 13 ülkeyle birlikte ekonomik ortaklık çerçevesi ilan etti. Ekonomi boyutunda statükoyu değiştirmeye çalışıyor. Sadece güvenlikte değil ekonomide bölge ülkeleri benimle hareket etsin, diyor. Bunu Beyaz Saray’ın açıklamasında da görüyoruz, kuralları yeniden yazmaktan bahsediyor. ABD’nin merkezinde yer aldığı ekonomide bir kurallar bütününü hedefliyor."