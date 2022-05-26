https://tr.sputniknews.com/20220526/lukasenko-belarus-en-buyuk-devletlere-karsi-koyabilecek-kabiliyettedir-1056711639.html
Lukaşenko: Belarus, en büyük devletlere karşı koyabilecek kabiliyettedir
Lukaşenko: Belarus, en büyük devletlere karşı koyabilecek kabiliyettedir
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin askeri olarak en büyük devletlere karşı koyabilecek kabiliyette olduğunu belirtti. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T18:14+0300
2022-05-26T18:14+0300
2022-05-26T18:14+0300
savunma
belarus
aleksandr lukaşenko
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Belarus Savunma Bakanlığı’nın başkent Minsk’te düzenlenen toplantısına katılan Lukaşenko, bugünkü koşullarda çatışmaların sonucunun ordunun büyüklüğüne ve as"keri gücüne çok bağlı olmadığına işaret ederek Belarus’un bu bakımdan en büyük devletlere karşı koyabilecek kabiliyette olduğunu ifade etti.Belarus devlet ajansı Belta’nın aktardığı üzere Lukaşenko, “Bir zamanlar ünlü bir komutanımızın dediği gibi sayılarla değil, beceriyle savaşmalı. Bu söylem bugün ciddi bir önem kazanıyor. Bu, Belarus gibi sayıca küçük bir devletin bile en büyük devletlere karşı koyma kabiliyetinde olduğunu gösteriyor” diye konuştu.Belarus ordusunun gereklilik halinde çatışmaya da hazır olduğuna dikkat çeken Lukaşenko, “Fakat bir kez daha vurguluyorum, sıcak savaş, yapmayı bildiğimiz ve Tanrı korusun mecbur kalırsak yapacağımız şeydir. Sıcak bir savaştan önce gelen ve herhangi bir askeri zıtlaşmaya eşlik eden bilgi çatışması çok önemlidir” ifadelerini kullandı.‘Belarus Silahlı Kuvvetleri Güney Harekat Komutanlığı kurulacak’Belarus Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir komuta biriminin açılacağını dile getiren Lukaşenko, şöyle konuştu:“Ne yazık ki yeni bir istikamet, ya da bizdeki tabiriyle yeni bir cephe açıldı. Bunun dikkatsiz bırakılması mümkün değil. Bu konuyu ilk toplantımızda zaten konuşmuştuk, o zamanlar Savunma Bakanı ülkemizin güney istikametinde bir harekat komutanlığı daha açmamızı önermişti. Bu geçen yıl oldu. O zamanlar bir şeyler yapılması gerektiğini anlıyorduk, fakat zaman bizi dinamik bir şekilde harekete geçirmesiyle bu harekat istikametini hemen kurmamız gerekiyor, batı ve kuzeybatı ile birlikte bir güney kanadı da olacak.”Harekat komutanlığı kurulmadan bile bugün Belarus ordusunun güney sınırlarını savunma görevlerini çözmek durumunda olduğunu kaydeden Lukaşenko, “Silahlı kuvvetlerin, özel harekat kuvvetlerinin rotasyonu yapılıyor. Batı ve kuzeybatı taktik grupları güneye (Ukrayna sınırına) gönderildi ve sınır güçlerine destek veriyor. Bu rotasyonu yapmalıyız ve böylece askerleri test etmeliyiz. Ancak şimdilik savaş olmaksızın” vurgusunu yaptı.
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belarus, aleksandr lukaşenko
Lukaşenko: Belarus, en büyük devletlere karşı koyabilecek kabiliyettedir
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin askeri olarak en büyük devletlere karşı koyabilecek kabiliyette olduğunu belirtti.
Belarus Savunma Bakanlığı’nın başkent Minsk’te düzenlenen toplantısına katılan Lukaşenko, bugünkü koşullarda çatışmaların sonucunun ordunun büyüklüğüne ve as"keri gücüne çok bağlı olmadığına işaret ederek Belarus’un bu bakımdan en büyük devletlere karşı koyabilecek kabiliyette olduğunu ifade etti.
Belarus devlet ajansı Belta’nın aktardığı üzere Lukaşenko, “Bir zamanlar ünlü bir komutanımızın dediği gibi sayılarla değil, beceriyle savaşmalı. Bu söylem bugün ciddi bir önem kazanıyor. Bu, Belarus gibi sayıca küçük bir devletin bile en büyük devletlere karşı koyma kabiliyetinde olduğunu gösteriyor” diye konuştu.
Belarus ordusunun gereklilik halinde çatışmaya da hazır olduğuna dikkat çeken Lukaşenko, “Fakat bir kez daha vurguluyorum, sıcak savaş, yapmayı bildiğimiz ve Tanrı korusun mecbur kalırsak yapacağımız şeydir. Sıcak bir savaştan önce gelen ve herhangi bir askeri zıtlaşmaya eşlik eden bilgi çatışması çok önemlidir” ifadelerini kullandı.
‘Belarus Silahlı Kuvvetleri Güney Harekat Komutanlığı kurulacak’
Belarus Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir komuta biriminin açılacağını dile getiren Lukaşenko, şöyle konuştu:
“Ne yazık ki yeni bir istikamet, ya da bizdeki tabiriyle yeni bir cephe açıldı. Bunun dikkatsiz bırakılması mümkün değil. Bu konuyu ilk toplantımızda zaten konuşmuştuk, o zamanlar Savunma Bakanı ülkemizin güney istikametinde bir harekat komutanlığı daha açmamızı önermişti. Bu geçen yıl oldu. O zamanlar bir şeyler yapılması gerektiğini anlıyorduk, fakat zaman bizi dinamik bir şekilde harekete geçirmesiyle bu harekat istikametini hemen kurmamız gerekiyor, batı ve kuzeybatı ile birlikte bir güney kanadı da olacak.”
Harekat komutanlığı kurulmadan bile bugün Belarus ordusunun güney sınırlarını savunma görevlerini çözmek durumunda olduğunu kaydeden Lukaşenko, “Silahlı kuvvetlerin, özel harekat kuvvetlerinin rotasyonu yapılıyor. Batı ve kuzeybatı taktik grupları güneye (Ukrayna sınırına) gönderildi ve sınır güçlerine destek veriyor. Bu rotasyonu yapmalıyız ve böylece askerleri test etmeliyiz. Ancak şimdilik savaş olmaksızın” vurgusunu yaptı.