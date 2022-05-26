https://tr.sputniknews.com/20220526/marks--spencer-rusyadan-cekiliyor-1056706933.html

Marks & Spencer, Rusya'dan çekiliyor

Marks & Spencer, Rusya'dan çekiliyor

İngiliz perakende devi Marks & Spencer, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı nedeniyle Rusya'dan çekilme kararı aldı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T15:39+0300

2022-05-26T15:39+0300

2022-05-26T15:56+0300

marks and spencer

mağaza

alışveriş

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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İngiliz perakende devi Marks & Spencer, Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rusya'daki operasyonunu sonlandırma kararı aldı.Mart ayında Rusya'ya sevkiyatı durduran şirketin, Türk franchise'ları tarafından yönetilen Rus kolunda 48 mağaza ve 1200 çalışan yer alıyor. Şu an ise Rusya'dan tamamen çekileceğini duyuran şirketin 31 milyon sterlin'lik bir zarara uğrayacağı belirtildi.M&S, 2 Nisan'da 522.9 milyon sterlinlik vergi öncesi kâr açıklamıştı. Fakat analistlerin tahminlerine göre bu, pandemi dönemine kıyasla yalnızca 41.6 milyon sterlinlik bir artış anlamına geliyor.Öte yandan şirketin, 2022-23 yılı için daha az kâr açıklaması bekleniyor.Önce Brexit, sonra pandemi ve ardından Rusya'ya uygulanan ağır yaptırımlar, perakende devlerini zor duruma sokmuştu. Kovid-19 salgınında sadece M&S değil; Debenhams, Dorothy Perkins ve Topshop gibi çok sayıda mağaza da kapılarını kapatmak zorunda kalmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220417/applein-abddeki-bir-numarali-perakende-magazasinin-calisanlari-sendikalasma-ilan-etti-1055625601.html

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marks and spencer, mağaza, alışveriş, rusya, ukrayna