https://tr.sputniknews.com/20220526/merkez-bankasi-politika-faizini-sabit-tuttu-1056701356.html
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısında politika faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T14:00+0300
2022-05-26T14:00+0300
2022-05-26T14:04+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
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TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) beklendiği gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 4 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Böylece son 5 toplantıda faize dokunulmadı.Beklenti sabit kalması yönündeydiAA Finans'ın , 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.Benzer şekilde Reuters anketine katılan 15 ekonomistin de tamamı faizlerin sabit bırakılacağı görüşünü bildirmişti.Merkez Bankası'nın kalan toplantılarıMerkez Bankası'nın yılın kalanındaki toplantı tarihleri şöyle:23 Haziran 202221 Temmuz 202218 Ağustos 202222 Eylül 202220 Ekim 202224 Kasım 202222 Aralık 2022
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merkez bankası, faiz
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu
14:00 26.05.2022 (güncellendi: 14:04 26.05.2022) Abone ol
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısında politika faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) beklendiği gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.
TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 4 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Böylece son 5 toplantıda faize dokunulmadı.
Beklenti sabit kalması yönündeydi
AA Finans'ın , 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.
Benzer şekilde Reuters anketine katılan 15 ekonomistin de tamamı faizlerin sabit bırakılacağı görüşünü bildirmişti.
Merkez Bankası'nın kalan toplantıları
Merkez Bankası'nın yılın kalanındaki toplantı tarihleri şöyle:
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022