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SON DAKİKA| Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
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https://tr.sputniknews.com/20220526/merkez-bankasi-politika-faizini-sabit-tuttu-1056701356.html
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısında politika faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
merkez bankası
faiz
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TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) beklendiği gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 4 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Böylece son 5 toplantıda faize dokunulmadı.Beklenti sabit kalması yönündeydiAA Finans'ın , 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.Benzer şekilde Reuters anketine katılan 15 ekonomistin de tamamı faizlerin sabit bırakılacağı görüşünü bildirmişti.Merkez Bankası'nın kalan toplantılarıMerkez Bankası'nın yılın kalanındaki toplantı tarihleri şöyle:23 Haziran 202221 Temmuz 202218 Ağustos 202222 Eylül 202220 Ekim 202224 Kasım 202222 Aralık 2022
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merkez bankası, faiz

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu

14:00 26.05.2022 (güncellendi: 14:04 26.05.2022)
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AA
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısında politika faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) beklendiği gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.
TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 4 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Böylece son 5 toplantıda faize dokunulmadı.

Beklenti sabit kalması yönündeydi

AA Finans'ın , 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.
Benzer şekilde Reuters anketine katılan 15 ekonomistin de tamamı faizlerin sabit bırakılacağı görüşünü bildirmişti.

Merkez Bankası'nın kalan toplantıları

Merkez Bankası'nın yılın kalanındaki toplantı tarihleri şöyle:
23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022
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