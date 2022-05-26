https://tr.sputniknews.com/20220526/merkez-bankasinin-faiz-kararinin-ardindan-dolartl-1643-lirayi-gordu-1056704106.html
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL 16.43 lirayı gördü
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL 16.43 lirayı gördü
Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında sınırlı yükseliş kaydetti. Karar öncesi 16.37 liradan fiyatlanan dolar/TL, faizin sabit bırakılmasının... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T14:16+0300
2022-05-26T14:16+0300
2022-05-26T14:16+0300
ekonomi
dolar
euro
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısında politika faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı.TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 4 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Böylece son 5 toplantıda faize dokunulmadı.Karar sonrası dolar kuru artış gösterdiKarar öncesi 16.37 liradan fiyatlanan dolar/TL, faizin sabit bırakılmasının ardından 16.43 seviyesine kadar yükseldikten sonra 16.39 seviyesinde dengeye geldi.Euro ise aynı dakikalarda 17,59 seviyesinden fiyatlanıyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu.
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dolar, euro
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL 16.43 lirayı gördü
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Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında sınırlı yükseliş kaydetti. Karar öncesi 16.37 liradan fiyatlanan dolar/TL, faizin sabit bırakılmasının ardından 16.43 seviyesine kadar yükseldikten sonra 16.39 seviyesinde dengeye geldi.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısında politika faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı.
TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 4 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Böylece son 5 toplantıda faize dokunulmadı.
Karar sonrası dolar kuru artış gösterdi
Karar öncesi 16.37 liradan fiyatlanan dolar/TL, faizin sabit bırakılmasının ardından 16.43 seviyesine kadar yükseldikten sonra 16.39 seviyesinde dengeye geldi.
Euro ise aynı dakikalarda 17,59 seviyesinden fiyatlanıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu.