https://tr.sputniknews.com/20220526/merkez-bankasinin-faiz-kararinin-ardindan-dolartl-1643-lirayi-gordu-1056704106.html

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL 16.43 lirayı gördü

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL 16.43 lirayı gördü

Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında sınırlı yükseliş kaydetti. Karar öncesi 16.37 liradan fiyatlanan dolar/TL, faizin sabit bırakılmasının... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T14:16+0300

2022-05-26T14:16+0300

2022-05-26T14:16+0300

ekonomi

dolar

euro

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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısında politika faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı.TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 4 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Böylece son 5 toplantıda faize dokunulmadı.Karar sonrası dolar kuru artış gösterdiKarar öncesi 16.37 liradan fiyatlanan dolar/TL, faizin sabit bırakılmasının ardından 16.43 seviyesine kadar yükseldikten sonra 16.39 seviyesinde dengeye geldi.Euro ise aynı dakikalarda 17,59 seviyesinden fiyatlanıyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu.

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