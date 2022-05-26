https://tr.sputniknews.com/20220526/merkez-bankasinin-net-rezervleri-197-milyar-dolar-azaldi-1056705764.html

Merkez Bankası'nın net rezervleri 1.97 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası'nın net rezervleri 1.97 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre TCMB brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 187... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T15:09+0300

2022-05-26T15:09+0300

2022-05-26T15:09+0300

ekonomi

merkez bankası

rezerv

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TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 61 milyar 198 milyon dolar olan rezervler, 20 Mayıs ile sona eren haftada 60 milyar 11 milyon dolara geldi. Geçtiğimiz hafta 11 milyar 529 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 20 Mayıs ile sona eren haftada 9 milyar 561.5 milyon dolara geldi.TCMB altın rezervleri 40 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 250 milyon dolar seviyesine geldi.Böylece TCMB toplam rezervleri 101 milyar 941 milyon dolarken 100 milyar 261 milyon dolara indi.

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merkez bankası, rezerv