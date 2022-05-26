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https://tr.sputniknews.com/20220526/merkez-bankasinin-net-rezervleri-197-milyar-dolar-azaldi-1056705764.html
Merkez Bankası'nın net rezervleri 1.97 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın net rezervleri 1.97 milyar dolar azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre TCMB brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 187... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T15:09+0300
2022-05-26T15:09+0300
ekonomi
merkez bankası
rezerv
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TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 61 milyar 198 milyon dolar olan rezervler, 20 Mayıs ile sona eren haftada 60 milyar 11 milyon dolara geldi. Geçtiğimiz hafta 11 milyar 529 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 20 Mayıs ile sona eren haftada 9 milyar 561.5 milyon dolara geldi.TCMB altın rezervleri 40 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 250 milyon dolar seviyesine geldi.Böylece TCMB toplam rezervleri 101 milyar 941 milyon dolarken 100 milyar 261 milyon dolara indi.
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merkez bankası, rezerv

Merkez Bankası'nın net rezervleri 1.97 milyar dolar azaldı

15:09 26.05.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre TCMB brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 187 milyon dolar düşüş gösterdi. Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 1.97 milyar dolar düşüş gösterdi.
TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 61 milyar 198 milyon dolar olan rezervler, 20 Mayıs ile sona eren haftada 60 milyar 11 milyon dolara geldi.
Geçtiğimiz hafta 11 milyar 529 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 20 Mayıs ile sona eren haftada 9 milyar 561.5 milyon dolara geldi.
TCMB altın rezervleri 40 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 250 milyon dolar seviyesine geldi.
Böylece TCMB toplam rezervleri 101 milyar 941 milyon dolarken 100 milyar 261 milyon dolara indi.
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