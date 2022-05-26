https://tr.sputniknews.com/20220526/meteorolojiden-asiri-sicak-uyarisi-mevsim-normallerinin-4-12-derece-uzerine-cikacak-1056721778.html
Meteoroloji'den 'aşırı sıcak' uyarısı: Mevsim normallerinin 4-12 derece üzerine çıkacak
Meteoroloji'den 'aşırı sıcak' uyarısı: Mevsim normallerinin 4-12 derece üzerine çıkacak
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Türkiye aşırı sıcak hava sisteminin etkisi altına girecek. Buna göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 12... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T23:41+0300
2022-05-26T23:41+0300
2022-05-26T23:41+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcak hava
marmara bölgesi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hava sıcaklıklarının, Marmara Bölgesi’nde mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artarak, Marmara Bölgesi’nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul’da 27-33, Edirne’de 32-35, Sakarya’da 32-37 derece olması tahmin ediliyor.
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marmara bölgesi
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meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava, marmara bölgesi
Meteoroloji'den 'aşırı sıcak' uyarısı: Mevsim normallerinin 4-12 derece üzerine çıkacak
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Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Türkiye aşırı sıcak hava sisteminin etkisi altına girecek. Buna göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hava sıcaklıklarının, Marmara Bölgesi’nde mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artarak, Marmara Bölgesi’nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul’da 27-33, Edirne’de 32-35, Sakarya’da 32-37 derece olması tahmin ediliyor.