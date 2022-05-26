https://tr.sputniknews.com/20220526/meteorolojiden-asiri-sicak-uyarisi-mevsim-normallerinin-4-12-derece-uzerine-cikacak-1056721778.html

Meteoroloji'den 'aşırı sıcak' uyarısı: Mevsim normallerinin 4-12 derece üzerine çıkacak

Meteoroloji'den 'aşırı sıcak' uyarısı: Mevsim normallerinin 4-12 derece üzerine çıkacak

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Türkiye aşırı sıcak hava sisteminin etkisi altına girecek. Buna göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 12... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T23:41+0300

2022-05-26T23:41+0300

2022-05-26T23:41+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

sıcak hava

marmara bölgesi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hava sıcaklıklarının, Marmara Bölgesi’nde mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artarak, Marmara Bölgesi’nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul’da 27-33, Edirne’de 32-35, Sakarya’da 32-37 derece olması tahmin ediliyor.

türkiye

marmara bölgesi

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meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava, marmara bölgesi