https://tr.sputniknews.com/20220526/metin-kemal-kahraman-kardeslerden-10-yil-aradan-sonra-4-yeni-album-1056711325.html

Metin-Kemal Kahraman kardeşlerden 10 yıl aradan sonra 4 yeni albüm

Metin-Kemal Kahraman kardeşlerden 10 yıl aradan sonra 4 yeni albüm

‘Deniz koydum adını’ albümüyle çıkış yapan ve bir döneme damgasını vuran Metin-Kemal Kahraman kardeşler 10 yıl aradan sonra pandemi sürecinde hazırladıkları... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T18:07+0300

2022-05-26T18:07+0300

2022-05-26T18:07+0300

türkiye

müzik

konser

yasak

albüm

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1993 yılında, ‘Deniz koydum adını’ albümüyle çıkış yapan ve bir döneme damgasını vuran Metin-Kemal Kahraman kardeşler 4 yeni albüm ile sevenleriyle buluşuyor. Uzun yıllardır ürettikleri eserleri kültürel bağlamıyla müzikseverlerle buluşturan Metin-Kemal Kahraman, 10 yıl aradan sonra pandemi sürecinde dört yeni albüm hazırladı. Bu albümlerden ilki ‘Sümbülteber’. Albümün ilk eseri olan ‘Ey kör’ şarkısı geçtiğimiz ay itibariyle yayınlandı. Metin-Kemal kardeşler, bu albümün tanıtımı için 7 ilde turneye çıktı. Bunlardan ilki olan Muş konseri valilik tarafından yasaklanmış ve yasağa birçok çevreden tepki gelmişti. Sanatçılar, Muş konserine gelen yasağın ardından Batman, Mardin Şanlıurfa ve Diyarbakır’da hayranlarıyla buluştu.Turneye Mersin ile devamDüzenledikleri konserler yoğun ilgi gören Kahraman kardeşler, 27 Mayıs (yarın) Mersin’nde sahne alacak. Kemal Kahraman geçtiğimiz yıl Ağustos ayında erken evre akciğer kanseri teşhisi konuldu ve halen kemoterapi görüyor. En son 10 gün önce kemoterapi gören Kemal Kahraman sevenleriyle buluşmaktan vazgeçmeyerek konserlerde yerini aldı. Kardeşlerden Metin Kahraman hem yeni albümleri hem de Muş konserinin yasaklanması ile ilgili Sputnik’e konuştu.10 yıl aradan sonra: SümbülteberYaklaşık 10 yıldır albüm çıkarmadıklarını ve pandemi sürecinde yeni albüm için çalıştıklarını ifade eden Metin Kahraman “Bu pandemi süreci bizim için bir fırsat oldu. İzmir’de bir arkadaşımızın ev stüdyosunda elimizde ne varsa kaydettik. Yani bugüne kadar değerlendiremediğimiz derlemeler yada kendi bestelerimizden olan eserleri kaydettik. Bir yıl boyunca o stüdyoya giderek yaklaşık 40’a yakın eser kayıtları gerçekleştirdik. Daha sonra bunları sınıflandırdık. 4 ayrı proje ortaya çıktı. Bunun ilki Sümbülteber’dir. Özgün bestelerden oluşan Sümbülteber 10 eserden oluşan bir albüm. Albümde sözlerini kendi yazdıkları şarkıların yanında, Ömer Hayyam gibi klasik, Turgut Uyar, Metin Altıok gibi çağdaş şairlere ait şiirlerden yaptıkları besteler yer alıyor. Bu albümün ilk şarkısı olan Ey Kör geçtiğimiz ay yayınlandı” dedi. ‘Kamuoyunun konser yasaklarına gösterdiği tepki çok önemliydi’7 ilde düzenleyecekleri konserler ile Sümbülteber albümünü tanıtmak istediklerini ifade eden Metin Kahraman “Önce Muş’tan başlamak istedik ama valilik tarafından konserimiz yasaklandı. Konserin yasaklanmasına kamuoyundan ciddi tepkiler geldi ve bu çok önemliydi. Aynur Doğan’ın konserinin yasaklanmasının ardından bizim konserimizin yasaklanmasına kamuoyu tepki gösterdi. Bu bizim için ve tüm sanatçılar için çok önemliydi. Neredeyse her gün bir sanatçının konseri yasaklanıyor. 1-2 yıldır bu baskılar fark edilir şekilde artmaya başladı. Muş’taki yasak kararının ardından 18 Mayıs’ta Batman, 21 Mayıs’ta Mardin, 22 Mayıs’ta Şanlıurfa, 24 Mayıs’ta Diyarbakır’da verdiğimiz konserlere halk büyük ilgi gösterdi. 27 Mayıs’ta Mersin, 28 Mayıs Adana ve 18 Haziran’da Ankara’da konserlerimiz olacak. Pandemiden sonra biz müzikseverleri, onlar da bizi özlemişti, bunu fark ettik” şeklinde konuştu.

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2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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müzik, konser, yasak, albüm, фото