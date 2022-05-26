Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220526/mgk-toplantisi-sona-erdi-1056713519.html
MGK toplantısı sona erdi: 'İcra edilen ve edilecek harekatlar milli güvenlik ihtiyacının gereğidir'
MGK toplantısı sona erdi: 'İcra edilen ve edilecek harekatlar milli güvenlik ihtiyacının gereğidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MGK toplantısı sona erdi. MGK bildirisinde, güney sınırlarında icra edilen ve edilecek harekatların komşuların... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T19:29+0300
2022-05-26T20:05+0300
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056714033_0:102:3278:1946_1920x0_80_0_0_2483f19a0b1d37541476e488ee47376d.jpg
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan toplantı sona erdi. Toplantının ardından yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almıyor''Komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almıyor'
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056714033_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_e13005f9002cf4735c11665d3d4b5841.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye

MGK toplantısı sona erdi: 'İcra edilen ve edilecek harekatlar milli güvenlik ihtiyacının gereğidir'

19:29 26.05.2022 (güncellendi: 20:05 26.05.2022)
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-AW629559Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-AW629559
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MGK toplantısı sona erdi. MGK bildirisinde, güney sınırlarında icra edilen ve edilecek harekatların komşuların toprak bütünlüğünü hedef almadığı vurgulandı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan toplantı sona erdi.
Toplantının ardından yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür.

'Komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almıyor'

Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir.
Uluslararası ittifaklarda her daim müttefiklik ruhu ve hukukunu yerine getiren Türkiye'nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmıştır.

'Komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almıyor'

'Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunuldu'
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала