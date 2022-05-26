MGK toplantısı sona erdi: 'İcra edilen ve edilecek harekatlar milli güvenlik ihtiyacının gereğidir'
19:29 26.05.2022 (güncellendi: 20:05 26.05.2022)
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-AW629559Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
© İHA / CUMHURBAŞKANLIĞI-AW629559
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MGK toplantısı sona erdi. MGK bildirisinde, güney sınırlarında icra edilen ve edilecek harekatların komşuların toprak bütünlüğünü hedef almadığı vurgulandı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan toplantı sona erdi.
Toplantının ardından yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür.
'Komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almıyor'
Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir.
Uluslararası ittifaklarda her daim müttefiklik ruhu ve hukukunu yerine getiren Türkiye'nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmıştır.
'Komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almıyor'
'Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunuldu'