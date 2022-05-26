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MGK bugün toplanıyor: Suriye'nin kuzeyine olası operasyon masada
MGK bugün toplanıyor: Suriye'nin kuzeyine olası operasyon masada
Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T06:41+0300
2022-05-26T06:41+0300
2022-05-26T06:58+0300
politika
mgk
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2 aylık bir aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Ele alınması beklenen konular ise Suriye’nin kuzeyine yönelik olası yeni bir operasyon, NATO’nun genişleme süreci, Rusya-Ukrayna krizi ve diğer güvenlik konuları.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak toplantının öne çıkan gündemi ise terörle mücadele.Toplantıda ağırlıklı olarak Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak. Bölgedeki terör varlığına yönelik yeni bir sınır ötesi operasyon için kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.Erdoğan'dan operasyon sinyaliCumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
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mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), rusya, ukrayna, nato
MGK bugün toplanıyor: Suriye'nin kuzeyine olası operasyon masada
06:41 26.05.2022 (güncellendi: 06:58 26.05.2022) Abone ol
Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2 aylık bir aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Ele alınması beklenen konular ise Suriye’nin kuzeyine yönelik olası yeni bir operasyon, NATO’nun genişleme süreci, Rusya-Ukrayna krizi ve diğer güvenlik konuları.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak toplantının öne çıkan gündemi ise terörle mücadele.
Toplantıda ağırlıklı olarak Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak. Bölgedeki terör varlığına yönelik yeni bir sınır ötesi operasyon için kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.
Erdoğan'dan operasyon sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.