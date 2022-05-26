Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220526/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-1056692671.html
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Sözleşmeli Er... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T09:56+0300
2022-05-26T09:56+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
şehit
pençe kilit operasyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1043812230_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9a98043497c61a90fd524d22d0580a36.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1043812230_226:0:1126:675_1920x0_80_0_0_fb22ceaf8a037fce09fd85427f5407be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe kilit operasyonu

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

09:56 26.05.2022
© DHATürk askeri , TSK
Türk askeri , TSK - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала