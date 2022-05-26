https://tr.sputniknews.com/20220526/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-1056692671.html
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Sözleşmeli Er... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T09:56+0300
2022-05-26T09:56+0300
2022-05-26T09:56+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
şehit
pençe kilit operasyonu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe kilit operasyonu
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.