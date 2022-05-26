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https://tr.sputniknews.com/20220526/musk-twitter-icin-yeni-kaynaga-yoneldi-1056715742.html
Musk, Twitter için yeni kaynağa yöneldi
Musk, Twitter için yeni kaynağa yöneldi
Ünlü milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için hisse teminatı yönteminden vazgeçtiği ve satın alma bedelinin eksik kısmını yatırımcılardan sermaye... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T20:41+0300
2022-05-26T20:41+0300
ekonomi
elon musk
twitter
satın alma
tesla
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Elon Musk’ın Twitter’ı satın almak için finansmanını bir kısmını sağlamayı planladığı Tesla hisselerini teminat olarak göstermekten vazgeçtiği ve finansmanın öz sermaye kısmını 33.5 milyar dolara çıkaracağı belirtildi.Musk, Twitter anlaşmasının finansmanı için ilk başta sahip olduğu Tesla hisselerini teminat olarak göstererek 12,5 milyar dolar kredi almayı planlamış ancak daha sonra ek yatırımcılar bularak bu rakamı 6,25 milyar dolar seviyesine düşürmüştü.Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Çarşamba günü yapılan bilgilendirmede, ünlü milyarder 44 milyar dolarlık satın alma için ek olarak 6.25 milyar dolar öz sermaye finansmanı daha bulacak. Bu rakam, aynı miktarda teminatlı krediden vazgeçilmesi için yeterli olduğu belirtiliyor.Özellikle son dönemde Tesla hisselerinde yaşanan düşüş göz önünde bulundurulduğunda Yeni finansman yapısının hem Musk hem de kredi sağlayan bankalar için riskleri azaltacağı değerlendiriliyor.Tesla hisselerinde düşüşün devam etmesi anlaşmayı riske atabilirElektrikli araç üreticisinin hisse değeri, Musk’ın Nisan ayı başında Twitter hissesi satın aldığını açıklamasından beri yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti.Düşüşün devam etmesi durumunda ünlü milyarderin sunduğu hisselerin, teminatlı kredi için yeterli karşılığa sahip olmaması riskini doğurabileceği gündeme gelmişti.Musk’ın hala 33.5 milyar dolarlık sermayeyi bulması beklenirken, ünlü iş adamının bu sorunu başka yatırımcılara yönelerek çözme yolunu seçebileceği belirtiliyor.Ek finansman arayışında olan Musk’ın bir süredir aralarında Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in bulunduğu çok sayıda yatırımcıyla görüştüğü ve sermayelerini şirkete yatırım için getirmeleri konusunda görüşmeler yaptığı gelen bilgiler arasında.Yatırım yapacaklar arasında Larry Ellison, Sequoia Capital ve Binance varBu ay başında 7.1 milyar dolarlık sermaye için el sıkışan ünlü milyarderin yatırımcıları arasında Larry Ellison, Sequoia Capital ve Binance gibi markalar var.Bloomberg’ün elde ettiği bilgilere göre Musk bu ay başında ilk turun ardından 1 milyar dolarlık ek sermaye için olumlu geçen görüşmeler yürüttü. Milyarderin danışmanlarının da birçok potansiyel yatırımcıyla tercihen sermaye finansmanı yoluyla sağlanacak ve değeri 6 milyar doları bulabilecek görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.200 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Musk’ın servetinin büyük kısmını Tesla şirketindeki hisseleri oluşturuyor. Ünlü milyarder Twitter anlaşması için 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi satmış ve daha fazla hisse satmayı planlamadığını açıklamıştı.Twitter hisseleri Çarşamba günü Musk’ın hisse başına teklifi olan 54,20 doların oldukça altında37,16 dolardan kapandı
https://tr.sputniknews.com/20220513/elon-musk-twitteri-satin-almamla-ilgili-anlasma-askiya-alindi-1056340323.html
https://tr.sputniknews.com/20220429/elon-musk-yaklasik-4-milyar-dolarlik-tesla-hissesini-satti-1055944137.html
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elon musk, twitter , satın alma, tesla

Musk, Twitter için yeni kaynağa yöneldi

20:41 26.05.2022
© AAElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AA
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Ünlü milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için hisse teminatı yönteminden vazgeçtiği ve satın alma bedelinin eksik kısmını yatırımcılardan sermaye bularak finanse etmek için görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.
Elon Musk’ın Twitter’ı satın almak için finansmanını bir kısmını sağlamayı planladığı Tesla hisselerini teminat olarak göstermekten vazgeçtiği ve finansmanın öz sermaye kısmını 33.5 milyar dolara çıkaracağı belirtildi.
Musk, Twitter anlaşmasının finansmanı için ilk başta sahip olduğu Tesla hisselerini teminat olarak göstererek 12,5 milyar dolar kredi almayı planlamış ancak daha sonra ek yatırımcılar bularak bu rakamı 6,25 milyar dolar seviyesine düşürmüştü.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Çarşamba günü yapılan bilgilendirmede, ünlü milyarder 44 milyar dolarlık satın alma için ek olarak 6.25 milyar dolar öz sermaye finansmanı daha bulacak. Bu rakam, aynı miktarda teminatlı krediden vazgeçilmesi için yeterli olduğu belirtiliyor.
Özellikle son dönemde Tesla hisselerinde yaşanan düşüş göz önünde bulundurulduğunda Yeni finansman yapısının hem Musk hem de kredi sağlayan bankalar için riskleri azaltacağı değerlendiriliyor.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
DÜNYA
Elon Musk: Twitter'ı satın almamla ilgili anlaşma askıya alındı
13 Mayıs, 13:14

Tesla hisselerinde düşüşün devam etmesi anlaşmayı riske atabilir

Elektrikli araç üreticisinin hisse değeri, Musk’ın Nisan ayı başında Twitter hissesi satın aldığını açıklamasından beri yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti.
Düşüşün devam etmesi durumunda ünlü milyarderin sunduğu hisselerin, teminatlı kredi için yeterli karşılığa sahip olmaması riskini doğurabileceği gündeme gelmişti.
Musk’ın hala 33.5 milyar dolarlık sermayeyi bulması beklenirken, ünlü iş adamının bu sorunu başka yatırımcılara yönelerek çözme yolunu seçebileceği belirtiliyor.
Ek finansman arayışında olan Musk’ın bir süredir aralarında Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in bulunduğu çok sayıda yatırımcıyla görüştüğü ve sermayelerini şirkete yatırım için getirmeleri konusunda görüşmeler yaptığı gelen bilgiler arasında.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
EKONOMİ
Twitter'ı satın alan Elon Musk, yaklaşık 4 milyar dolarlık Tesla hissesini sattı
29 Nisan, 10:59

Yatırım yapacaklar arasında Larry Ellison, Sequoia Capital ve Binance var

Bu ay başında 7.1 milyar dolarlık sermaye için el sıkışan ünlü milyarderin yatırımcıları arasında Larry Ellison, Sequoia Capital ve Binance gibi markalar var.
Bloomberg’ün elde ettiği bilgilere göre Musk bu ay başında ilk turun ardından 1 milyar dolarlık ek sermaye için olumlu geçen görüşmeler yürüttü. Milyarderin danışmanlarının da birçok potansiyel yatırımcıyla tercihen sermaye finansmanı yoluyla sağlanacak ve değeri 6 milyar doları bulabilecek görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.
200 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Musk’ın servetinin büyük kısmını Tesla şirketindeki hisseleri oluşturuyor. Ünlü milyarder Twitter anlaşması için 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi satmış ve daha fazla hisse satmayı planlamadığını açıklamıştı.
Twitter hisseleri Çarşamba günü Musk’ın hisse başına teklifi olan 54,20 doların oldukça altında37,16 dolardan kapandı
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