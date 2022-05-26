https://tr.sputniknews.com/20220526/musk-twitter-icin-yeni-kaynaga-yoneldi-1056715742.html

Musk, Twitter için yeni kaynağa yöneldi

Musk, Twitter için yeni kaynağa yöneldi

Ünlü milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için hisse teminatı yönteminden vazgeçtiği ve satın alma bedelinin eksik kısmını yatırımcılardan sermaye... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T20:41+0300

2022-05-26T20:41+0300

2022-05-26T20:41+0300

ekonomi

elon musk

twitter

satın alma

tesla

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Elon Musk’ın Twitter’ı satın almak için finansmanını bir kısmını sağlamayı planladığı Tesla hisselerini teminat olarak göstermekten vazgeçtiği ve finansmanın öz sermaye kısmını 33.5 milyar dolara çıkaracağı belirtildi.Musk, Twitter anlaşmasının finansmanı için ilk başta sahip olduğu Tesla hisselerini teminat olarak göstererek 12,5 milyar dolar kredi almayı planlamış ancak daha sonra ek yatırımcılar bularak bu rakamı 6,25 milyar dolar seviyesine düşürmüştü.Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Çarşamba günü yapılan bilgilendirmede, ünlü milyarder 44 milyar dolarlık satın alma için ek olarak 6.25 milyar dolar öz sermaye finansmanı daha bulacak. Bu rakam, aynı miktarda teminatlı krediden vazgeçilmesi için yeterli olduğu belirtiliyor.Özellikle son dönemde Tesla hisselerinde yaşanan düşüş göz önünde bulundurulduğunda Yeni finansman yapısının hem Musk hem de kredi sağlayan bankalar için riskleri azaltacağı değerlendiriliyor.Tesla hisselerinde düşüşün devam etmesi anlaşmayı riske atabilirElektrikli araç üreticisinin hisse değeri, Musk’ın Nisan ayı başında Twitter hissesi satın aldığını açıklamasından beri yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti.Düşüşün devam etmesi durumunda ünlü milyarderin sunduğu hisselerin, teminatlı kredi için yeterli karşılığa sahip olmaması riskini doğurabileceği gündeme gelmişti.Musk’ın hala 33.5 milyar dolarlık sermayeyi bulması beklenirken, ünlü iş adamının bu sorunu başka yatırımcılara yönelerek çözme yolunu seçebileceği belirtiliyor.Ek finansman arayışında olan Musk’ın bir süredir aralarında Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in bulunduğu çok sayıda yatırımcıyla görüştüğü ve sermayelerini şirkete yatırım için getirmeleri konusunda görüşmeler yaptığı gelen bilgiler arasında.Yatırım yapacaklar arasında Larry Ellison, Sequoia Capital ve Binance varBu ay başında 7.1 milyar dolarlık sermaye için el sıkışan ünlü milyarderin yatırımcıları arasında Larry Ellison, Sequoia Capital ve Binance gibi markalar var.Bloomberg’ün elde ettiği bilgilere göre Musk bu ay başında ilk turun ardından 1 milyar dolarlık ek sermaye için olumlu geçen görüşmeler yürüttü. Milyarderin danışmanlarının da birçok potansiyel yatırımcıyla tercihen sermaye finansmanı yoluyla sağlanacak ve değeri 6 milyar doları bulabilecek görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.200 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Musk’ın servetinin büyük kısmını Tesla şirketindeki hisseleri oluşturuyor. Ünlü milyarder Twitter anlaşması için 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi satmış ve daha fazla hisse satmayı planlamadığını açıklamıştı.Twitter hisseleri Çarşamba günü Musk’ın hisse başına teklifi olan 54,20 doların oldukça altında37,16 dolardan kapandı

https://tr.sputniknews.com/20220513/elon-musk-twitteri-satin-almamla-ilgili-anlasma-askiya-alindi-1056340323.html

https://tr.sputniknews.com/20220429/elon-musk-yaklasik-4-milyar-dolarlik-tesla-hissesini-satti-1055944137.html

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elon musk, twitter , satın alma, tesla