https://tr.sputniknews.com/20220526/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-hic-kimse-turkiye-kadar-teror-saldirindan-aci-cekmemistir-1056712455.html

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Hiç kimse Türkiye kadar terör saldırından acı çekmemiştir

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Hiç kimse Türkiye kadar terör saldırından acı çekmemiştir

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelikleri için Türkiye’nin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini söyledi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T18:50+0300

2022-05-26T18:50+0300

2022-05-26T18:50+0300

türkiye

jens stoltenberg

isveç

finlandiya

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NATO'nun haziran sonunda Madrid'de yapacağı zirve öncesinde temaslarda bulunmak üzere 30 Mayıs'ta bu ülkeyi ziyarete hazırlanan Stoltenberg, İspanyol basınına konuştu. Genel Sekreter Stoltenberg Türkiye’nin, NATO’nun çok önemli bir müttefiki olduğunu ifade ederek, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu karşısında Türkiye’nin bazı taleplerde bulunma hakkına sahip olduğunu ve bir müttefikin endişeleri olduğunda bu endişelerin ele alınması gerektiğini söyledi."Hiç kimse Türkiye kadar terör saldırından acı çekmemiştir." diyen Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefiktir ve bir müttefikin endişeleri olduğunda bunun ele alınması, sorunun çözülmesi gerekir. Bu, her zaman böyle oldu. İsim sorunundan dolayı Yunanistan'ın vetosuyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO üyesi olması da 10 yıldan fazla sürdü ama çözüldü." şeklinde konuştu. İspanyol gazetecilerin, Kürtler ile terör örgütü PKK'yı özdeşleştirme çabalarına karşı çıkan NATO Genel Sekreteri, "Kürtlerden bahsediyorsunuz ama kabul etmeliyiz ki birkaç Kürt grup var ve PKK Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesindedir. İsveç ya da Finlandiya'da olmaları fark etmez." dedi.İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ne davetli ülkeler olarak katılabilecekleri ancak 28 Haziran'dan önce Türkiye'nin taleplerine cevap vermezlerse aday ülke olma özlemlerini gidermelerinin zor olacağını dile getiren Stoltenberg, "Benim hedefim hızlı bir sürecin olması ve bunun için halen zamanımız var." ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220524/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-turkiyenin-onemli-bir-muttefik-oldugunu-kabul-etmek-zorundayiz-1056648653.html

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türkiye, jens stoltenberg, isveç, finlandiya