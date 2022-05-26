https://tr.sputniknews.com/20220526/peruda-72lik-deprem-1056707573.html
Peru'da 7.2'lik deprem
Peru'da 7.2'lik deprem
Güney Amerika ülkesi Peru'nun güneyinde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T15:56+0300
2022-05-26T15:56+0300
2022-05-26T16:03+0300
peru
deprem
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_0:28:641:388_1920x0_80_0_0_6b6c7aaf1ef5fffb153fe304508ff2b5.jpg
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Peru'nun güneyindeki Azangaro'nun 13 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu. Depremin, yerin 217 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
peru
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_5:0:522:388_1920x0_80_0_0_9692aaf6e885688f79c9247c564a8221.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
peru, deprem
Peru'da 7.2'lik deprem
15:56 26.05.2022 (güncellendi: 16:03 26.05.2022) Abone ol
Güney Amerika ülkesi Peru'nun güneyinde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Peru'nun güneyindeki Azangaro'nun 13 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.
Depremin, yerin 217 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.