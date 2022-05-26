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Peru'da 7.2'lik deprem
Peru'da 7.2'lik deprem
Güney Amerika ülkesi Peru'nun güneyinde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T15:56+0300
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peru
deprem
dünya
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Peru'nun güneyindeki Azangaro'nun 13 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu. Depremin, yerin 217 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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peru, deprem

Peru'da 7.2'lik deprem

15:56 26.05.2022 (güncellendi: 16:03 26.05.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© DHA
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Güney Amerika ülkesi Peru'nun güneyinde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Peru'nun güneyindeki Azangaro'nun 13 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.
Depremin, yerin 217 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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