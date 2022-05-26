https://tr.sputniknews.com/20220526/pfdk-kararlari-aciklandi-2-kulube-para-cezasi--1056718209.html

PFDK kararları açıklandı: 2 kulübe para cezası

PFDK kararları açıklandı: 2 kulübe para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) kararları belli oldu. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T21:58+0300

2022-05-26T21:58+0300

2022-05-26T21:58+0300

spor

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

karar

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TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edilen Demir Grup Sivasspor, Kocaelispor ve Bursasporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği belirtildi.Açıklamada, Bursaspor'a 96 bin, Kocaelispor'a da 32 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş'a da 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220524/3-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1056638755.html

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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), karar