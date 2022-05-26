https://tr.sputniknews.com/20220526/pfdk-kararlari-aciklandi-2-kulube-para-cezasi--1056718209.html
PFDK kararları açıklandı: 2 kulübe para cezası
PFDK kararları açıklandı: 2 kulübe para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) kararları belli oldu. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T21:58+0300
2022-05-26T21:58+0300
2022-05-26T21:58+0300
spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
karar
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TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edilen Demir Grup Sivasspor, Kocaelispor ve Bursasporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği belirtildi.Açıklamada, Bursaspor'a 96 bin, Kocaelispor'a da 32 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş'a da 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220524/3-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1056638755.html
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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), karar
PFDK kararları açıklandı: 2 kulübe para cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) kararları belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edilen Demir Grup Sivasspor, Kocaelispor ve Bursasporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği belirtildi.
Açıklamada, Bursaspor'a 96 bin, Kocaelispor'a da 32 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.
Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş'a da 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.