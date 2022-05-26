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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220526/putin-kuresel-ekonomi-ortamindan-cekilmek-gibi-bir-niyetimiz-yok-1056703137.html
Putin: Küresel ekonomi ortamından çekilmek gibi bir niyetimiz yok
Putin: Küresel ekonomi ortamından çekilmek gibi bir niyetimiz yok
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin küresel ekonomi çevresinden çekilmek gibi bir niyeti olmadığını, Rusya’nın dışarıda tutulmasının imkansız... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T13:51+0300
2022-05-26T14:05+0300
rusya
vladimir putin
ukrayna krizi
yaptırım
ekonomi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın ülkesine uyguladığı ağır yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.Batı’nın kendileri için faydalı olmayan herkesi küresel siyaset, ekonomi ve spordan silinebileceğini düşündüğünü, ancak durumun böyle olmadığını belirten Putin, ülkesinin yaptırımlarla daha güçlü hale geldiğini vurguladı.Rusya lideri, ülkesinin bağımsızlığını sağlayacak kilit alanlarda ithal ikamesi için gereken her şeyi yaptığını ifade etti.Putin, başkalarının varlıklarının çalınmasının hiçbir zaman iyi sonuçlanmayacağı uyarısını yaptı.Avrasya Ekonomi Forumu çerçevesinde konuşan Putin, “Gidenlerin yerini dolduracağız. İş camiamız, üretimimiz halihazırda büyüdü ve partnerlerimizin hazırladığı zemine güvenli bir şekilde oturacaklar. Hiçbir şey değişmeyecek” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220526/rusya-merkez-bankasi-politika-faizini-3-puan-dusurdu-1056694175.html
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rusya, vladimir putin, yaptırım, ekonomi

Putin: Küresel ekonomi ortamından çekilmek gibi bir niyetimiz yok

13:51 26.05.2022 (güncellendi: 14:05 26.05.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin küresel ekonomi çevresinden çekilmek gibi bir niyeti olmadığını, Rusya’nın dışarıda tutulmasının imkansız olduğunu kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın ülkesine uyguladığı ağır yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Batı’nın kendileri için faydalı olmayan herkesi küresel siyaset, ekonomi ve spordan silinebileceğini düşündüğünü, ancak durumun böyle olmadığını belirten Putin, ülkesinin yaptırımlarla daha güçlü hale geldiğini vurguladı.
Rusya lideri, ülkesinin bağımsızlığını sağlayacak kilit alanlarda ithal ikamesi için gereken her şeyi yaptığını ifade etti.
Putin, başkalarının varlıklarının çalınmasının hiçbir zaman iyi sonuçlanmayacağı uyarısını yaptı.
Avrasya Ekonomi Forumu çerçevesinde konuşan Putin, “Gidenlerin yerini dolduracağız. İş camiamız, üretimimiz halihazırda büyüdü ve partnerlerimizin hazırladığı zemine güvenli bir şekilde oturacaklar. Hiçbir şey değişmeyecek” dedi.
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
EKONOMİ
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 3 puan düşürdü
10:46
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