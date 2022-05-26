https://tr.sputniknews.com/20220526/putin-kuresel-ekonomi-ortamindan-cekilmek-gibi-bir-niyetimiz-yok-1056703137.html

Putin: Küresel ekonomi ortamından çekilmek gibi bir niyetimiz yok

Putin: Küresel ekonomi ortamından çekilmek gibi bir niyetimiz yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin küresel ekonomi çevresinden çekilmek gibi bir niyeti olmadığını, Rusya’nın dışarıda tutulmasının imkansız... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T13:51+0300

2022-05-26T13:51+0300

2022-05-26T14:05+0300

rusya

vladimir putin

ukrayna krizi

yaptırım

ekonomi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın ülkesine uyguladığı ağır yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.Batı’nın kendileri için faydalı olmayan herkesi küresel siyaset, ekonomi ve spordan silinebileceğini düşündüğünü, ancak durumun böyle olmadığını belirten Putin, ülkesinin yaptırımlarla daha güçlü hale geldiğini vurguladı.Rusya lideri, ülkesinin bağımsızlığını sağlayacak kilit alanlarda ithal ikamesi için gereken her şeyi yaptığını ifade etti.Putin, başkalarının varlıklarının çalınmasının hiçbir zaman iyi sonuçlanmayacağı uyarısını yaptı.Avrasya Ekonomi Forumu çerçevesinde konuşan Putin, “Gidenlerin yerini dolduracağız. İş camiamız, üretimimiz halihazırda büyüdü ve partnerlerimizin hazırladığı zemine güvenli bir şekilde oturacaklar. Hiçbir şey değişmeyecek” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220526/rusya-merkez-bankasi-politika-faizini-3-puan-dusurdu-1056694175.html

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rusya, vladimir putin, yaptırım, ekonomi