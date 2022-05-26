https://tr.sputniknews.com/20220526/resmi-gazetede-yayinlandi-turkiye-maarif-vakfina-18-milyar-tl-kaynak-aktarmasina-izin-verildi-1056686629.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Maarif Vakfı'na 1.8 milyar TL kaynak aktarmasına izin verildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Maarif Vakfı'na 1.8 milyar TL kaynak aktarmasına izin verildi
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye Maarif Vakfı’na Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk Lirası’na... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T01:25+0300
2022-05-26T01:25+0300
2022-05-26T01:45+0300
türkiye
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
türkiye maarif vakfı
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Türkiye Maarif Vakfı'na Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılmasına izin veren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.Kaynak tutarı ise 2022 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Karar, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak."Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerinin kullanıldığı kararda, 'Amaç ve kapsam' ile ilgili şu ifadelere yer verildi:Kaynak tutarına ilişkin de "Türkiye Maarif Vakfına, Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetleri ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak,2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk Lirasına kadar kaynak aktarılabilir" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/erdogan-turkiye-maarif-vakfi-egitimde-firsat-esitliginin-temininde-onemli-rol-oynuyor-1051144126.html
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resmi gazete, recep tayyip erdoğan, türkiye maarif vakfı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Maarif Vakfı'na 1.8 milyar TL kaynak aktarmasına izin verildi
01:25 26.05.2022 (güncellendi: 01:45 26.05.2022) Abone ol
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye Maarif Vakfı’na Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk Lirası’na kadar kaynak aktarılabilecek.
Türkiye Maarif Vakfı'na Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılmasına izin veren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak tutarı ise 2022 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Karar, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak.
"Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerinin kullanıldığı kararda, 'Amaç ve kapsam' ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Bu Kararın amacı; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve kurtlar gibi tesisler açmak. yurt içi de dâhil olmak üzere bu durumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılmasıdır."
Kaynak tutarına ilişkin de "Türkiye Maarif Vakfına, Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetleri ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak,2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk Lirasına kadar kaynak aktarılabilir" denildi.