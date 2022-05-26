https://tr.sputniknews.com/20220526/resmi-gazetede-yayinlandi-turkiye-maarif-vakfina-18-milyar-tl-kaynak-aktarmasina-izin-verildi-1056686629.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Maarif Vakfı'na 1.8 milyar TL kaynak aktarmasına izin verildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Maarif Vakfı'na 1.8 milyar TL kaynak aktarmasına izin verildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye Maarif Vakfı’na Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk Lirası’na... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T01:25+0300

2022-05-26T01:25+0300

2022-05-26T01:45+0300

türkiye

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

türkiye maarif vakfı

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Türkiye Maarif Vakfı'na Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılmasına izin veren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.Kaynak tutarı ise 2022 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Karar, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak."Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerinin kullanıldığı kararda, 'Amaç ve kapsam' ile ilgili şu ifadelere yer verildi:Kaynak tutarına ilişkin de "Türkiye Maarif Vakfına, Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetleri ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak,2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk Lirasına kadar kaynak aktarılabilir" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211125/erdogan-turkiye-maarif-vakfi-egitimde-firsat-esitliginin-temininde-onemli-rol-oynuyor-1051144126.html

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