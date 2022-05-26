https://tr.sputniknews.com/20220526/roscosmos-rusyanin-yeni-uzay-istasyonu-otomatik-olacak-1056717096.html
Roscosmos: Rusya’nın yeni uzay istasyonu otomatik olacak
Roscosmos: Rusya’nın yeni uzay istasyonu otomatik olacak
Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya’nın yeni uzay istasyonu ROSS’un otomatik olacağını, kozmonotların ise sadece bakımından sorumlu... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T21:26+0300
2022-05-26T21:26+0300
2022-05-26T21:27+0300
dmitriy rogozin
dünya
roscosmos
kozmonot
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Dmitriy Rogozin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “İstasyon tüm gezegeni gözlemleyebilecek. İstasyonun otomatik olmasına karar verdik. Mürettebat, yükün teslimi ve kurulumu, gelişmiş uzay sistemlerinin test edilmesi, uzay araçlarının bloklarının onarımı ve değiştirilmesinden sorumlu olacak. Çok ilginç bir konu!” ifadelerini kullandı.Kararın, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Konseyi ve Roscosmos Bilim ve Teknoloji Konseyi’nin ortak toplantısında alındığını belirten Rogozin, istasyona NovoROSS adının verilebileceğini kaydetti.Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki faaliyetinin bitiş tarihiyle ilgili kararın alındığını yazan Rogozin, fakat Roscosmos’un bu tarihi açıklamak zorunda olmadığını ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak partnerlerini bir yıl öncesinden bilgilendireceklerini kaydetti.
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dmitriy rogozin, roscosmos, kozmonot
Roscosmos: Rusya’nın yeni uzay istasyonu otomatik olacak
21:26 26.05.2022 (güncellendi: 21:27 26.05.2022) Abone ol
Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya’nın yeni uzay istasyonu ROSS’un otomatik olacağını, kozmonotların ise sadece bakımından sorumlu olacağını ve bilimsel ekipmanları değiştireceğini belirtti.
Dmitriy Rogozin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “İstasyon tüm gezegeni gözlemleyebilecek. İstasyonun otomatik olmasına karar verdik. Mürettebat, yükün teslimi ve kurulumu, gelişmiş uzay sistemlerinin test edilmesi, uzay araçlarının bloklarının onarımı ve değiştirilmesinden sorumlu olacak. Çok ilginç bir konu!” ifadelerini kullandı.
Kararın, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Konseyi ve Roscosmos Bilim ve Teknoloji Konseyi’nin ortak toplantısında alındığını belirten Rogozin, istasyona NovoROSS adının verilebileceğini kaydetti.
Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki faaliyetinin bitiş tarihiyle ilgili kararın alındığını yazan Rogozin, fakat Roscosmos’un bu tarihi açıklamak zorunda olmadığını ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak partnerlerini bir yıl öncesinden bilgilendireceklerini kaydetti.