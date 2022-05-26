https://tr.sputniknews.com/20220526/roscosmos-rusyanin-yeni-uzay-istasyonu-otomatik-olacak-1056717096.html

Roscosmos: Rusya’nın yeni uzay istasyonu otomatik olacak

Roscosmos: Rusya’nın yeni uzay istasyonu otomatik olacak

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya’nın yeni uzay istasyonu ROSS’un otomatik olacağını, kozmonotların ise sadece bakımından sorumlu... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T21:26+0300

2022-05-26T21:26+0300

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dmitriy rogozin

dünya

roscosmos

kozmonot

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Dmitriy Rogozin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “İstasyon tüm gezegeni gözlemleyebilecek. İstasyonun otomatik olmasına karar verdik. Mürettebat, yükün teslimi ve kurulumu, gelişmiş uzay sistemlerinin test edilmesi, uzay araçlarının bloklarının onarımı ve değiştirilmesinden sorumlu olacak. Çok ilginç bir konu!” ifadelerini kullandı.Kararın, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Konseyi ve Roscosmos Bilim ve Teknoloji Konseyi’nin ortak toplantısında alındığını belirten Rogozin, istasyona NovoROSS adının verilebileceğini kaydetti.Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki faaliyetinin bitiş tarihiyle ilgili kararın alındığını yazan Rogozin, fakat Roscosmos’un bu tarihi açıklamak zorunda olmadığını ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak partnerlerini bir yıl öncesinden bilgilendireceklerini kaydetti.

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dmitriy rogozin, roscosmos, kozmonot