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Rusya Dışişleri: Rusya ve Belarus bilgi güvenliği konusunda işbirliği planlıyor
Rusya Dışişleri: Rusya ve Belarus bilgi güvenliği konusunda işbirliği planlıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus’un bilgi güvenliği konusunda işbirliğini yoğunlaştırma kararı aldıkları belirtildi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T19:08+0300
2022-05-26T19:08+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Belarus bilgi güvenliği konusunda işbirliği planlaması yaptığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moskova'da Rusya ve Belarus dışişleri bakanlıklarının ilgili departmanları arasında Uluslararası Bilgi Güvenliği istişareleri yapıldı. Taraflar, somut pratik sonuçlar elde etmek amacıyla BM'nin himayesinde ilgili profil mekanizması çerçevesinde etkileşimi güçlendirme ihtiyacı konusunda görüş birliğine vardı” denildi. Tarafların ayrıca, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleri arasında uluslararası bilgi güvenliği konusunda pratik bir departmanlar arası diyalog kurma ihtiyacına vurgu yaptıkları kaydedildi.
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kgaö, rusya, belarus
Rusya Dışişleri: Rusya ve Belarus bilgi güvenliği konusunda işbirliği planlıyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus’un bilgi güvenliği konusunda işbirliğini yoğunlaştırma kararı aldıkları belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Belarus bilgi güvenliği konusunda işbirliği planlaması yaptığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moskova'da Rusya ve Belarus dışişleri bakanlıklarının ilgili departmanları arasında Uluslararası Bilgi Güvenliği istişareleri yapıldı. Taraflar, somut pratik sonuçlar elde etmek amacıyla BM'nin himayesinde ilgili profil mekanizması çerçevesinde etkileşimi güçlendirme ihtiyacı konusunda görüş birliğine vardı” denildi.
Tarafların ayrıca, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleri arasında uluslararası bilgi güvenliği konusunda pratik bir departmanlar arası diyalog kurma ihtiyacına vurgu yaptıkları kaydedildi.