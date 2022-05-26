Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220526/rusya-disisleri-rusya-ve-belarus-bilgi-guvenligi-konusunda-isbirligi-planliyor-1056712769.html
Rusya Dışişleri: Rusya ve Belarus bilgi güvenliği konusunda işbirliği planlıyor
Rusya Dışişleri: Rusya ve Belarus bilgi güvenliği konusunda işbirliği planlıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus’un bilgi güvenliği konusunda işbirliğini yoğunlaştırma kararı aldıkları belirtildi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T19:08+0300
2022-05-26T19:08+0300
dünya
kgaö
rusya
belarus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055505654_0:64:3003:1753_1920x0_80_0_0_33b8c18af21a326db25907aec051a52d.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Belarus bilgi güvenliği konusunda işbirliği planlaması yaptığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moskova'da Rusya ve Belarus dışişleri bakanlıklarının ilgili departmanları arasında Uluslararası Bilgi Güvenliği istişareleri yapıldı. Taraflar, somut pratik sonuçlar elde etmek amacıyla BM'nin himayesinde ilgili profil mekanizması çerçevesinde etkileşimi güçlendirme ihtiyacı konusunda görüş birliğine vardı” denildi. Tarafların ayrıca, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleri arasında uluslararası bilgi güvenliği konusunda pratik bir departmanlar arası diyalog kurma ihtiyacına vurgu yaptıkları kaydedildi.
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055505654_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_42481976bec36a99adbd2fc3c4ee4ab6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kgaö, rusya, belarus

Rusya Dışişleri: Rusya ve Belarus bilgi güvenliği konusunda işbirliği planlıyor

19:08 26.05.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus’un bilgi güvenliği konusunda işbirliğini yoğunlaştırma kararı aldıkları belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Belarus bilgi güvenliği konusunda işbirliği planlaması yaptığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moskova'da Rusya ve Belarus dışişleri bakanlıklarının ilgili departmanları arasında Uluslararası Bilgi Güvenliği istişareleri yapıldı. Taraflar, somut pratik sonuçlar elde etmek amacıyla BM'nin himayesinde ilgili profil mekanizması çerçevesinde etkileşimi güçlendirme ihtiyacı konusunda görüş birliğine vardı” denildi.
Tarafların ayrıca, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleri arasında uluslararası bilgi güvenliği konusunda pratik bir departmanlar arası diyalog kurma ihtiyacına vurgu yaptıkları kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала