https://tr.sputniknews.com/20220526/rusya-disisleri-rusya-ve-belarus-bilgi-guvenligi-konusunda-isbirligi-planliyor-1056712769.html

Rusya Dışişleri: Rusya ve Belarus bilgi güvenliği konusunda işbirliği planlıyor

Rusya Dışişleri: Rusya ve Belarus bilgi güvenliği konusunda işbirliği planlıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus’un bilgi güvenliği konusunda işbirliğini yoğunlaştırma kararı aldıkları belirtildi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T19:08+0300

2022-05-26T19:08+0300

2022-05-26T19:08+0300

dünya

kgaö

rusya

belarus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055505654_0:64:3003:1753_1920x0_80_0_0_33b8c18af21a326db25907aec051a52d.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Belarus bilgi güvenliği konusunda işbirliği planlaması yaptığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moskova'da Rusya ve Belarus dışişleri bakanlıklarının ilgili departmanları arasında Uluslararası Bilgi Güvenliği istişareleri yapıldı. Taraflar, somut pratik sonuçlar elde etmek amacıyla BM'nin himayesinde ilgili profil mekanizması çerçevesinde etkileşimi güçlendirme ihtiyacı konusunda görüş birliğine vardı” denildi. Tarafların ayrıca, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleri arasında uluslararası bilgi güvenliği konusunda pratik bir departmanlar arası diyalog kurma ihtiyacına vurgu yaptıkları kaydedildi.

rusya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kgaö, rusya, belarus