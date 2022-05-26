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https://tr.sputniknews.com/20220526/rusya-merkez-bankasi-politika-faizini-3-puan-dusurdu-1056694175.html
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 3 puan düşürdü
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 3 puan düşürdü
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 3 puan düşürüp yüzde 14’ten yüzde 11’e indirme kararı aldı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
rusya merkez bankası
faiz
puan
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Rusya Merkez Bankası yönetim kurulu, politika faizini yeniden 3 puan indirme kararı aldı.Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Geçen haftanın verileri fiyat artış oranlarının ciddi ölçüde yavaşladığını göstermektedir. Ruble kurundaki hareketler ile halk ve iş çevrelerinin enflasyon beklentilerinin belirgin biçimde azalmış olması, enflasyon baskısının zayıflamasını sağlamaktadır" denildi.
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rusya merkez bankası, faiz, puan

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 3 puan düşürdü

10:46 26.05.2022 (güncellendi: 10:56 26.05.2022)
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Fotoğraf bankasına girRusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Rusya Merkez Bankası, politika faizini 3 puan düşürüp yüzde 14’ten yüzde 11’e indirme kararı aldı.
Rusya Merkez Bankası yönetim kurulu, politika faizini yeniden 3 puan indirme kararı aldı.
Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Geçen haftanın verileri fiyat artış oranlarının ciddi ölçüde yavaşladığını göstermektedir. Ruble kurundaki hareketler ile halk ve iş çevrelerinin enflasyon beklentilerinin belirgin biçimde azalmış olması, enflasyon baskısının zayıflamasını sağlamaktadır" denildi.
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