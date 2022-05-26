https://tr.sputniknews.com/20220526/rusya-turkiye-is-konseyi-baskani-iki-ulke-arasindaki-ticaret-bugun-yeni-bir-hayata-kavusuyor-1056708312.html

Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı: İki ülke arasındaki ticaret bugün yeni bir hayata kavuşuyor

Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı: İki ülke arasındaki ticaret bugün yeni bir hayata kavuşuyor

Moskova'da Rusya Ticaret ve Sanayi Odası platformunda ‘Rusya-Türkiye: İşbirliği ve Ortaklık İçin Yeni Zorluklar ve Fırsatlar' forumu düzenlendi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T16:24+0300

2022-05-26T16:24+0300

2022-05-26T16:24+0300

rusya

türkiye

aleksey yegarmin

rusya-türkiye iş konseyi

görüş

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Bu yıl ikincisi düzenlenen yıllık ‘Rusya-Türkiye: İşbirliği ve Ortaklık İçin Yeni Zorluklar ve Fırsatlar' forumu, Rus Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) bünyesindeki Rus-Türk Çalışma Grubu ve Rus-Türk Diyalog Derneği tarafından organize edildi. Forumda, Avrupalı ve Amerikalı şirketlerin mal ve hizmetlerinin yerini Türk şirketlerinin almasına ilişkin senaryolar ve seçenekler tartışıldı. Forumun öncelikli hedefleri, Türk ve Rus girişimciler arasındaki temasların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, ortak yatırım projelerinin ve dış ticaret işlemlerinin organizasyonuydu. Sputnik’e konuşan Rusya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Aleksey Yegarmin, forumun doğru yerde ve doğru zamanda gerçekleştiğine vurgu yaparak şunları söyledi: “Bu forum her şeyden önce zamanın bir nimeti gibi. Çünkü Rus-Türk ilişkileri artık oldukça etkin bir şekilde gelişiyor. Ve bu forumda, sunulan çözümler, ortaya çıkan durum açısından oldukça zamanında ve önemli. İki ülke arasındaki bu ticari ve ekonomik diyaloğa giderek daha fazla sayıda Rus ve Türk girişimci katılıyor. Forum doğru yerde ve doğru zamanda gerçekleşiyor.” Rus-Türk ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine dahil olan şirket sayısındaki artışa dikkat çeken Yegarmin, ikili ticaret hacminin yakın zamanda 100 milyar dolara ulaşacağına olan inancını dile getirdi: “Rus-Türk ilişkilerinin gelişiminde tamamen farklı şirketler yer alıyor. Ayrıca, bu alanda zaten payları olan ve bunları genişletmek isteyen yeterince büyük kuruluşlar ve Rus-Türk projelerinin başarıyla uygulandığını gözlemleyen ve bu başarıları tekrarlamak isteyen başka şirketler var. Böyle bir gelişme yoğunluğuyla, devlet başkanlarımız tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret rakamına oldukça yakın bir zamanda ulaşılacağını düşünüyorum.” Rusya ile Türkiye arasındaki ticaretin bugün yeni bir hayata kavuştuğunu belirten Yegarmin şöyle devam etti: “Rus-Türk İş Konseyi, Türkiye ile sürekli temas halinde. Farklı şehirlerde temsilciliklerimiz var. Forum sırasında dile getirilen birçok projeye eşlik ediyoruz. Ve bunlar tamamen farklı projeler. Bilişim teknolojileri alanında, spor geliştirme alanında ve daha pek çok alanda projeler var. Türkiye ile ticaret bugün yeni bir hayata kavuşuyor. Bilindiği gibi Rusya'dan bazı markalar ve şirketler ayrıldı. Onların yerini Türk markaları ve perakendecileri alıyor. Ve şunu söylemeliyim ki, Türk üreticilerin sunacakları çok şey var. Oldukça kaliteli mallara, oldukça iyi tanıtılmış markalara ve Rus tüketicisiyle de dahil olmak üzere uygulama ve etkileşim sürecini oluşturma açısından iyi bir yönetime sahipler.” Yegarmin, Rus ve Türk şirketlerinin karşılıklı işlemlerde ulusal para birimlerine geçişinin önemine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi bağlamında önemli olan finansal ilişkimizdir. Ve bu, her şeyden önce, ulusal para birimlerindeki işlemlerle ilgilidir. Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş arasında yapılan son görüşme bu konuda şimdiden ciddi sonuçların alındığını gösteriyor. Finansal işlem araçları giderek daha aktif çalışmaya başlıyor. En basit ve en bilinen örnek MİR kartıdır. Türkiye’de ruble ile ödeme yapmak mümkün. Ruble ve Türk lirası cinsinden ödemelerle artan sayıda sözleşmemiz var. Ve bu iyi. Çünkü birbirimizle ulusal para birimlerinde ödeme yaparak, en azından üçüncü tarafların isteklerinden bağımsız hareket ediyoruz.”

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rusya, türkiye, aleksey yegarmin, rusya-türkiye iş konseyi