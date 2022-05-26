https://tr.sputniknews.com/20220526/rusyada-turk-ayi-ve-turk-gunu-fuarlari-yapilacak-1056694406.html

Rusya'da 'Türk Ayı' ve 'Türk Günü' fuarları yapılacak

Rusya'da 'Türk Ayı' ve 'Türk Günü' fuarları yapılacak

Rusya'nın dev şirketlerinden Crocus Group ve kendisine ait hipermarketler zinciri 'Tvoy Dom', Moskova ve Voronej kentlerinde 'Türk Ayı' Fuarı düzenleyecek. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T10:56+0300

2022-05-26T10:56+0300

2022-05-26T10:58+0300

görüş

rusya

fuar

rtib

sabahattin yavuz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056694290_0:159:2730:1695_1920x0_80_0_0_e3ed0f63fab1de4f4b71ddf019387d2e.jpg

Rus-Türk ekonomik işbirliğinin artırılması bağlamında 'Tvoy Dom'un her iki kentteki mağazasında yapılacak fuarlara, ayrıca Moskova'da yapılacak 'Türk Günü' fuarına Moskova merkezli Rus-Türk İşadamları Birliği'nin (RTİB) destek vereceği da kaydedildi. Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan RTİB Başkanı Sabahattin Yavuz, yapılacak fuar ve diğer etkinlikler ile ilgili bilgiler verdi. Yavuz, "RTİB merkez ofisinde, Rusya'nın önemli hipermarket zincirlerinden Tvoy Dom ile görüşmeler yaptık. Bu toplantıda şunları ele aldık: Son olaylar nedeniyle Crocus Group ve kendisine ait Tvoy Dom, Türkiye iş dünyasına, markalarına yönelik işbirliği kapsamında büyük ilgi göstermekte. Bu bağlamda, Crocus Group ve Tvoy Dom 1 ay sürecek 'Türk Ayı' fuarı düzenlemeyi planlıyorlar. Bizimle görüşme yaparak organize konusunda görüş alışverişinde bulundular. Türk firmalarının katılım konusunu da ele aldık" dedi. Türk firmalarının bu tür duyuru ve haberlere yoğun ilgi gösterdiklerine işaret eden Yavuz şöyle devam etti: "Biz aynı zamanda Türkiye'deki sektörlere de ileteceğiz. Gereken duyuru yapacağız. Sanırım 'Türk Ayı' Fuarı 7 Temmuz-7 Ağustos arasında yapılacak. Bence çok önemli bir girişim. Toplam 7 Tvoy Dom mağazası var, bunların 6'ı Moskova'da, diğer ise Voronej kentinde. Eş zamanlı olarak hepsinde fuar yapılacak. Türk Ayı vesilesiyle Türkiye'nin ekonomik ve aynı zamanda kültürel tanıtımının olacağını öngörüyoruz. Yani hem sanat, hem mutfak, hem kültür tanıtımı söz konusu. Türkiye için önemli bir girişim. Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği de bizimle temas halinde. Biz RTİB olarak buradaki Türk iş dünyası ve sektörlere bunu anlattık ve ayrıca Türkiye'deki sektörlere de anlatmaya devam edeceğiz." İkinci etkinlikle ilgili de bilgiler veren RTİB Başkanı Yavuz şu ifadeleri kullandı: "Son olaylar nedeniyle Batılı şirketler, markalar Rusya piyasasını terk ediyor. Burada çeşitli sektörler söz konusu. Özellikle hazır giyim, moda, deri, tekstil sektörüyle ilgili uzun yıllardır Rusya'daki fuarları genelde Batılı ülkeler yönetmişti. Ve şimdi son olaylar nedeniyle Rusya kendi fuar organizasyonu oluşturmaya çalışıyor. Burada dost olan ülkeler olan Türkiye, Çin, Hindistan, İran ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve diğer dost ülkeler ile bu sistemin çalışıp çalışmadığını test etmek için bir ilk etkinlik yapılacak. Aldığımız bilgilere göre Moskova'da Crocus Expo'da 23-26 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Burada ilginç olay da şu: Bu etkinliğin 1 gününü de Türk Günü olarak ayırmayı hedefliyorlar. Türk Günü'ne yönelik talebin ne kadar olduğunu belirleyeceğiz. Hem Ticaret Müşavirliğimiz hem de Türkiye'deki sektörlerle. Özellikle İTKİB, Laleli, Osmanbey ve Birleşmiş Markalar Derneği'ne bu bilgileri sunacağız. Bugün görüşme yaptığımız Fashion Style grubuyla ile birlikte Türk firmalarının 23-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak bu etkinlikte yer alması için yardımcı olmaya çalışıyoruz. O fuarda Türk Günü'nün yapılması çok önem arz edecek. Her iki toplantıda Türk Ayı ve Türk Günü vurgusu yapılmakta. Bu da Rusya'nın ikili işbirliği bağlamında Türkiye'ye ne kadar ilgisinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor."

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maksim Durnev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg

Maksim Durnev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maksim Durnev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg

rusya, fuar, rtib, sabahattin yavuz