https://tr.sputniknews.com/20220526/rusyanin-guneyindeki-tatil-bolgelerine-500-bin-ek-tren-bileti-satisa-cikacak-1056713817.html
‘Rusya’nın güneyindeki tatil bölgelerine 500 bin ek tren bileti satışa çıkacak’
‘Rusya’nın güneyindeki tatil bölgelerine 500 bin ek tren bileti satışa çıkacak’
Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, yaz turizm sezonu hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, ülkenin güneyindeki tatil bölgelerine 500 bin ek tren... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T19:40+0300
2022-05-26T19:40+0300
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Sputnik’e konuşan Çernışenko, “Krasnodar bölgesi ve Kırım’daki tatil yerleri en çok talep gören yerler olmaya devam ediyor. Rus Demiryolları, Moskova'dan ve daha önce yarımadayla doğrudan bağlantısı olmayan bölgelerden gidecek trenlerin sayısını artırıyor. Ülkenin güneyindeki tatil bölgelerine 500 bin ek tren bileti önümüzdeki günlerde satışa çıkacak” dedi.Çernışenko, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaz tatili döneminde ülkenin güneyindeki turizm bölgelerine yolcu iletişiminin istikrarlı bir şekilde sağlanması talimatı verdiğini hatırlatarak, Rusya Ulaştırma Bakanlığı’nın Ruslar arasında popüler olan tatil yerlerinin kapasitesini genişletmeye yönelik teknolojik imkanlar üzerinde çalışmaya devam ettiğini kaydetti.
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rusya, turizm, uçuş
‘Rusya’nın güneyindeki tatil bölgelerine 500 bin ek tren bileti satışa çıkacak’
19:40 26.05.2022 (güncellendi: 19:41 26.05.2022) Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, yaz turizm sezonu hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, ülkenin güneyindeki tatil bölgelerine 500 bin ek tren biletinin önümüzdeki günlerde satışa çıkacağını söyledi.
Sputnik’e konuşan Çernışenko, “Krasnodar bölgesi ve Kırım’daki tatil yerleri en çok talep gören yerler olmaya devam ediyor. Rus Demiryolları, Moskova'dan ve daha önce yarımadayla doğrudan bağlantısı olmayan bölgelerden gidecek trenlerin sayısını artırıyor. Ülkenin güneyindeki tatil bölgelerine 500 bin ek tren bileti önümüzdeki günlerde satışa çıkacak” dedi.
Çernışenko, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaz tatili döneminde ülkenin güneyindeki turizm bölgelerine yolcu iletişiminin istikrarlı bir şekilde sağlanması talimatı verdiğini hatırlatarak, Rusya Ulaştırma Bakanlığı’nın Ruslar arasında popüler olan tatil yerlerinin kapasitesini genişletmeye yönelik teknolojik imkanlar üzerinde çalışmaya devam ettiğini kaydetti.