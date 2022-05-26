https://tr.sputniknews.com/20220526/senegalde-hastanede-yangin-11-bebek-oldu--1056689151.html
Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek öldü
Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek öldü
Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T03:46+0300
2022-05-26T03:46+0300
2022-05-26T03:56+0300
dünya
senegal
hastane
yangın
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Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, bugün yaptığı açıklamada, başkent Dakar'ın yaklaşık 120 kilometre doğusundaki Tivaouane kasabasında bulunan bir bölge hastanesinin yenidoğan bölümünde çıkan yangında 11 bebeğin öldüğünü duyurdu.Başkan Sall, "Tivaouane'deki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh hastanesinin neonatoloji bölümünde çıkan yangında 11 yeni doğan bebeğin ölümünü acı ve şaşkınlıkla öğrendim. Annelerine ve ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum” dedi.Olaya ilişkin itfaiye veya bölge yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.
https://tr.sputniknews.com/20220523/filipinlerde-feribotta-yangin-en-az-7-olu-23-yarali-1056588065.html
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senegal, hastane, yangın
Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek öldü
03:46 26.05.2022 (güncellendi: 03:56 26.05.2022) Abone ol
Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, bugün yaptığı açıklamada, başkent Dakar'ın yaklaşık 120 kilometre doğusundaki Tivaouane kasabasında bulunan bir bölge hastanesinin yenidoğan bölümünde çıkan yangında 11 bebeğin öldüğünü duyurdu.
Başkan Sall, "Tivaouane'deki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh hastanesinin neonatoloji bölümünde çıkan yangında 11 yeni doğan bebeğin ölümünü acı ve şaşkınlıkla öğrendim. Annelerine ve ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum” dedi.
Olaya ilişkin itfaiye veya bölge yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.