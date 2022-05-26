Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220526/senegalde-hastanede-yangin-11-bebek-oldu--1056689151.html
Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek öldü
Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek öldü
Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T03:46+0300
2022-05-26T03:56+0300
dünya
senegal
hastane
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103846/65/1038466500_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7ae622928ff29a494f23d676e2adb5f4.jpg
Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, bugün yaptığı açıklamada, başkent Dakar'ın yaklaşık 120 kilometre doğusundaki Tivaouane kasabasında bulunan bir bölge hastanesinin yenidoğan bölümünde çıkan yangında 11 bebeğin öldüğünü duyurdu.Başkan Sall, "Tivaouane'deki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh hastanesinin neonatoloji bölümünde çıkan yangında 11 yeni doğan bebeğin ölümünü acı ve şaşkınlıkla öğrendim. Annelerine ve ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum” dedi.Olaya ilişkin itfaiye veya bölge yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.
https://tr.sputniknews.com/20220523/filipinlerde-feribotta-yangin-en-az-7-olu-23-yarali-1056588065.html
senegal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103846/65/1038466500_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_cc61f88e26328d7e2c2a37e41b1a5420.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
senegal, hastane, yangın

Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek öldü

03:46 26.05.2022 (güncellendi: 03:56 26.05.2022)
© AAdoğum + bebek
doğum + bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, bugün yaptığı açıklamada, başkent Dakar'ın yaklaşık 120 kilometre doğusundaki Tivaouane kasabasında bulunan bir bölge hastanesinin yenidoğan bölümünde çıkan yangında 11 bebeğin öldüğünü duyurdu.
Başkan Sall, "Tivaouane'deki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh hastanesinin neonatoloji bölümünde çıkan yangında 11 yeni doğan bebeğin ölümünü acı ve şaşkınlıkla öğrendim. Annelerine ve ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum” dedi.
Olaya ilişkin itfaiye veya bölge yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.
Filipinler- Feribot yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
DÜNYA
Filipinler'de feribotta yangın: En az 7 ölü, 23 yaralı
23 Mayıs, 10:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала