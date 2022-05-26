https://tr.sputniknews.com/20220526/shakira-145-milyon-euro-vergi-kacirma-suclamasiyla-ispanyada-yargilanacak-1056704516.html
Shakira, 14.5 milyon euro vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Shakira, 14.5 milyon euro vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 14.5 milyon euro'luk vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T14:32+0300
2022-05-26T14:32+0300
2022-05-26T14:35+0300
shakira
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vergi
ispanya
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mahkeme
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Barselona Mahkemesi, İspanya'da ikamet ettiği süre zarfında elde ettiği geliri vergi cenneti ülkelerde gizleyerek 14.5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek yargılanmasına karar verdi. Mahkeme, şarkıcının yargılanması için yeterli delil olduğuna kanaat getirdi. Savcılık, 2012-2014 yıllarına ait dönemde 14.5 milyon euro vergi kaçırdığı iddiasıyla Shakira hakkında 6 farklı suçlamayla para ve hapis cezası talep ediyor. Diğer yandan Shakira'nın davasına bakan avukatlık bürosundan yapılan açıklamada, Kolombiyalı şarkıcının 'kusursuz olduğu için masumiyetini savunmaya devam edeceği' belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20190606/shakira-vergi-kacirma-suclamasindan-ifade-verdi-1039259186.html
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Shakira, 14.5 milyon euro vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
14:32 26.05.2022 (güncellendi: 14:35 26.05.2022) Abone ol
Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 14.5 milyon euro'luk vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak.
Barselona Mahkemesi, İspanya'da ikamet ettiği süre zarfında elde ettiği geliri vergi cenneti ülkelerde gizleyerek 14.5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek yargılanmasına karar verdi.
Mahkeme, şarkıcının yargılanması için yeterli delil olduğuna kanaat getirdi.
Savcılık, 2012-2014 yıllarına ait dönemde 14.5 milyon euro vergi kaçırdığı iddiasıyla Shakira hakkında 6 farklı suçlamayla para ve hapis cezası talep ediyor.
Diğer yandan Shakira'nın davasına bakan avukatlık bürosundan yapılan açıklamada, Kolombiyalı şarkıcının 'kusursuz olduğu için masumiyetini savunmaya devam edeceği' belirtildi.