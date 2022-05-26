https://tr.sputniknews.com/20220526/sivasta-binlerce-taraftar-final-maci-icin-istanbul-yolunda--1056686500.html
Sivas’ta binlerce taraftar final maçı için İstanbul yolunda
Sivas’ta binlerce taraftar final maçı için İstanbul yolunda
Sivas’ta binlerce taraftar Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası için tarihi kent merkezinden kalkan otobüslerle... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T01:20+0300
2022-05-26T01:20+0300
2022-05-26T01:20+0300
spor
sivasspor
sivas
taraftar
ziraat türkiye kupası
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Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ziraat Türkiye Kupası Final maçına gitmek isteyen bütün Sivassporlu taraftarlara 200 otobüslük destek vereceğini açıklamıştı. Söz verdiği gibi final maçından bir gün önce kent meydanından binlerce taraftarı taşıyacak otobüsleri getirten Başkan Bilgin, maça gitmek isteyen taraftarı geride bırakmadı. Sivas kent meydanında bulunan tarihi Jandarma binasının önünde toplanan kalabalık taraftar grubu büyük coşku yaşayarak meşaleler eşliğinde tezahüratlar yaptı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek da, taraftarların coşkusuna ortak olmak adına taraftarın arasına inerek hatıra fotoğrafı çekildi. Öte yandan Sivasspor ve Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçını kuzusu ile birlikte izlemek isterken maça alınmayan Faruk Işık isimli vatandaş bu kez Zeytin isimli Alman Kurdu cinsi yavru köpeğiyle final maçının yolunu tuttu. Işık, daha önce kuzusuyla maça alınmadığını belirterek, “Alman kurdumuz var adı zeytin, bu kez onunla gidiyorum inşallah alırlar. Tepkiler baya güzel insanlar fotoğraf çekiliyorlar. Kendisi Sivassporlu inşallah maça alırlarsa takımımıza destek olacağız” dedi.
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sivasspor, sivas, taraftar, ziraat türkiye kupası
Sivas’ta binlerce taraftar final maçı için İstanbul yolunda
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Sivas’ta binlerce taraftar Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası için tarihi kent merkezinden kalkan otobüslerle İstanbul’a hareket etti.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ziraat Türkiye Kupası Final maçına gitmek isteyen bütün Sivassporlu taraftarlara 200 otobüslük destek vereceğini açıklamıştı.
Söz verdiği gibi final maçından bir gün önce kent meydanından binlerce taraftarı taşıyacak otobüsleri getirten Başkan Bilgin, maça gitmek isteyen taraftarı geride bırakmadı.
Sivas kent meydanında bulunan tarihi Jandarma binasının önünde toplanan kalabalık taraftar grubu büyük coşku yaşayarak meşaleler eşliğinde tezahüratlar yaptı.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek da, taraftarların coşkusuna ortak olmak adına taraftarın arasına inerek hatıra fotoğrafı çekildi.
Öte yandan Sivasspor ve Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçını kuzusu ile birlikte izlemek isterken maça alınmayan Faruk Işık isimli vatandaş bu kez Zeytin isimli Alman Kurdu cinsi yavru köpeğiyle final maçının yolunu tuttu. Işık, daha önce kuzusuyla maça alınmadığını belirterek, “Alman kurdumuz var adı zeytin, bu kez onunla gidiyorum inşallah alırlar. Tepkiler baya güzel insanlar fotoğraf çekiliyorlar. Kendisi Sivassporlu inşallah maça alırlarsa takımımıza destek olacağız” dedi.