https://tr.sputniknews.com/20220526/sosyal-medya-duzenlemesi-tbmm-baskanligina-sunuldu-1056713966.html
Sosyal medya düzenlemesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Sosyal medya düzenlemesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Sosyal medya ve internet haberciliği alanlarına ilişkin yeni düzenlemeler içeren yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T19:52+0300
2022-05-26T19:52+0300
2022-05-26T20:02+0300
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son dakika, tbmm başkanlığı
Sosyal medya düzenlemesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
19:52 26.05.2022 (güncellendi: 20:02 26.05.2022) Abone ol
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Sosyal medya ve internet haberciliği alanlarına ilişkin yeni düzenlemeler içeren yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.