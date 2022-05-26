https://tr.sputniknews.com/20220526/sosyal-mesafe-uyarisi-yapan-saglik-calisanlarini-darp-eden-4-kisiye-hapis-ve-para-cezasi-verildi-1056711969.html

Sosyal mesafe uyarısı yapan sağlık çalışanlarını darp eden 4 kişiye hapis ve para cezası verildi

Sosyal mesafe uyarısı yapan sağlık çalışanlarını darp eden 4 kişiye hapis ve para cezası verildi

Ankara'da sosyal mesafe uyarısı yapan sağlık çalışanlarını darp etmekle suçlanan 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Sanıklar, çeşitli oranlarda... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T18:39+0300

2022-05-26T18:39+0300

2022-05-26T18:43+0300

türkiye

sağlık çalışanı

darp

sosyal medya

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Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Sefa Yusuf Selbi, Süleyman Kıymaz, İsmail Aydın ve Mertcan Kıymaz ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.Önceki celse beyanı alınmayan iki müştekiyi dinleyen mahkeme heyeti, daha sonra esasa ilişkin görüşünü açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verdi.Savcı, 'mala zarar verme' suçu yönünden tarafların uzlaşması ve hastanenin zararının karşılanması nedeniyle "düşme" kararı verilmesini, diğer suçlar yönünden ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.Savcının mütalaasına karşı savunma yapan sanıklar beraatlerini istedi.Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Sefa Yusuf Selbi'ye, 'tehdit' suçundan 9 ay 10 gün hapis, 4 müştekiye yönelik 'hakaret' ve 'yaralama' suçlarından da 20 bin 560 lira adli para cezası verdi.Sanık Süleyman Kıymaz, 'polise direnme' suçundan 8 ay 10 gün hapis, 4 müştekiye yönelik 'hakaret' ve 'yaralama' suçlarından 17 bin 580 lira adli para cezasına çarptırıldı.Sanıklar İsmail Aydın ve Mertcan Kıymaz'a da 'polise direnme' suçundan 8 ay 10'ar gün hapis cezası verildi.Sanıkların üzerine atılı 'mala zarar verme' suçundan 'düşme' kararı veren mahkeme, 4 sanık için hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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sağlık çalışanı, darp, sosyal medya