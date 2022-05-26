https://tr.sputniknews.com/20220526/stokcuya-3-yil-hapis-geliyor-1056690981.html
Stokçuya 3 yıl hapis geliyor
Stokçuya 3 yıl hapis geliyor
Yakında Meclis'e gelmesi beklenen 6'ncı yargı paketi ile stokçulara verilecek cezanın da artırılacağı öğrenildi. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T07:52+0300
2022-05-26T07:52+0300
2022-05-26T07:52+0300
ekonomi
6. yargı paketi
stokçuluk
fahiş fiyat
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Sabah'ta yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve önemli düzenlemeler içeren 6'ınci yargı paketinin taslak metni ortaya çıktı. Pakette fiyatları artıran spekülatör ve stokçuların cezaevine girmesi, ev satışlarının noterler tarafından yapılması, hakim ve savcıların belli periyodlar ile denetlenerek sıkıntıların önüne geçilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.Buna göre, işçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye 1 ila 3 yıl arasında (mevcut TCK'da 3 ay ila 2 yıl arasında) hapis cezası verilecek. Cezalar arttığı için bu kişilerin cezaevine girmesinin de önü açılacak. Maddenin gerekçesinde, "Maddeyle, fiyatları etkileme suçuyla etkin mücadele edilebilmesi ve gerçeğe aykırı fiyat artışlarının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla suçun cezai müeyyidesi artırılmaktadır" denildi.Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişiye 1 ila 3 yıl (mevcut yasada 6 ay ile 2 yıl arası hapis cezası idi) arasında hapis cezası verilecek. Böylece stokçuların da cezaevine girmesinin önü açılacak.Paketteki diğer maddeler ise şöyle:
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6. yargı paketi, stokçuluk, fahiş fiyat
Stokçuya 3 yıl hapis geliyor
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Yakında Meclis'e gelmesi beklenen 6'ncı yargı paketi ile stokçulara verilecek cezanın da artırılacağı öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre
, Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve önemli düzenlemeler içeren 6'ınci yargı paketinin taslak metni ortaya çıktı. Pakette fiyatları artıran spekülatör ve stokçuların cezaevine girmesi, ev satışlarının noterler tarafından yapılması, hakim ve savcıların belli periyodlar ile denetlenerek sıkıntıların önüne geçilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.
Buna göre, işçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye 1 ila 3 yıl arasında (mevcut TCK'da 3 ay ila 2 yıl arasında) hapis cezası verilecek. Cezalar arttığı için bu kişilerin cezaevine girmesinin de önü açılacak. Maddenin gerekçesinde, "Maddeyle, fiyatları etkileme suçuyla etkin mücadele edilebilmesi ve gerçeğe aykırı fiyat artışlarının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla suçun cezai müeyyidesi artırılmaktadır" denildi.
Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişiye 1 ila 3 yıl (mevcut yasada 6 ay ile 2 yıl arası hapis cezası idi) arasında hapis cezası verilecek. Böylece stokçuların da cezaevine girmesinin önü açılacak.
Paketteki diğer maddeler ise şöyle:
Hakim ve savcı büyüklerinin yanında mesleklerini daha iyi öğrenmeleri ve daha hatasız, adil kararlar vermelerini sağlamak için hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulacak. Bu görev 3 yıl sürecek. Bu süre içinde hem mahkemelerde görev yapacak hem de akademide eğitim alacaklar. Başarılı olanlar hakim ve savcılık mesleğine alınacak.
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