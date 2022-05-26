https://tr.sputniknews.com/20220526/super-ligde-yayin-gelirleri-belli-oldu-1056697211.html

Süper Lig'de yayın gelirleri belli oldu

Süper Lig'de yayın gelirleri belli oldu

Fenerbahçe, 204.8 milyon lirayla yayın geliri pastasında en büyük dilimi elde etti. Klasmanda Trabzonspor 177.8 milyon lirayla ikinci, Galatasaray, 165.2... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T11:54+0300

2022-05-26T11:54+0300

2022-05-26T11:58+0300

fenerbahçe

spor

süper lig

beşiktaş

yayın

gelir

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Spor Toto Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 204.8 milyon lirayla yayın gelirinden en fazla kazanç sağlayan kulüp oldu.Sarı-lacivertliler; katılım payı, elde ettiği galibiyet ve beraberlikler, şampiyonlar payı ve lig sonundaki derecesiyle pastanın en büyük dilimini almaya hak kazandı.Sezonu şampiyonlukla noktalayan Trabzonspor, 177.8 milyon lirayla bu klasmanda ikinci sırada yer alırken, ligi 13. sırada bitiren Galatasaray, 165.2 milyon liralık edinim ile üçüncülüğü elde etti.Lig altıncısı Beşiktaş ise 155,5 milyon lirayla yayın geliri paylaşımında dördüncülükle yetindi.Süper Lig yayın hakları 2016-17 sezonunda 500 milyon dolara satın alınsa da bu meblağ ilerleyen yıllarda peyderpey düşmeye başladı.İlk yıllarda yarısı döviz, diğer yarısı Türk Lirası üzerinden yapılan ödemeler son 2 sezonda tamamen liraya endekslendi ve totaldeki düşüş devam etti.Bu çerçevede geride bıraktığımız sezon ligin yayın bedeli 2 milyar 650 bin lira olarak şekillendi.Yayın geliri dağılımıYayın gelirinden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve alt ligler için paylar çıktığında Süper Lig kulüplerine yaklaşık 2.1 milyar liralık pay kalıyor.Bu gelirin dağıtım kıstaslarıysa şöyle:Bu kıstaslar neticesinde;

https://tr.sputniknews.com/20220216/yayin-ihalesine-gelen-teklifler-dusuk-bulundu-kuluplerden-super-lig-tv-onerisi-1053890112.html

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