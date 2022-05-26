https://tr.sputniknews.com/20220526/tarih-verildi-rusyadaki-tum-mcdonalds-restoranlari-yeniden-aciliyor-1056710529.html

Tarih verildi: Rusya’daki tüm McDonald’s restoranları yeniden açılıyor

Tarih verildi: Rusya’daki tüm McDonald’s restoranları yeniden açılıyor

Moskova Belediye Başkanlığı’ndaki bir kaynak, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, McDonalds zincirinin Rusya’daki tüm restoranların 15 Temmuz’a kadar... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T17:40+0300

2022-05-26T17:40+0300

2022-05-26T17:40+0300

ukrayna krizi

rusya

mcdonalds

moskova belediyesi

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054849159_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_9e5a002ddf446ddecb703fd891adf7e2.jpg

Kaynak, yeniden açılan ilk McDonald’s’ın Moskova’nın Puşkinskaya Metrosu yakınındaki restoranın olacağı bilgisini doğrulayan kaynak, bu restoranın 12 Haziran’da açılacağını söyledi.Kaynak, şirketin hangi ad altında faaliyet göstereceğini henüz açıklamadığını belirterek, “Bu top secret!” dedi.Rus medyası bugün McDonald’s’taki bir kaynağa dayandırdığı haberinde, zincirin yeni marka olarak 12 Haziran’da Moskova’da yeniden faaliyete geçeceğini iddia etmişti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, mcdonalds, moskova belediyesi, ukrayna krizi