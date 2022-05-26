https://tr.sputniknews.com/20220526/tarih-verildi-rusyadaki-tum-mcdonalds-restoranlari-yeniden-aciliyor-1056710529.html
Tarih verildi: Rusya’daki tüm McDonald’s restoranları yeniden açılıyor
Tarih verildi: Rusya’daki tüm McDonald’s restoranları yeniden açılıyor
Moskova Belediye Başkanlığı’ndaki bir kaynak, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, McDonalds zincirinin Rusya’daki tüm restoranların 15 Temmuz’a kadar... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T17:40+0300
2022-05-26T17:40+0300
2022-05-26T17:40+0300
ukrayna krizi
rusya
mcdonalds
moskova belediyesi
ukrayna krizi
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Kaynak, yeniden açılan ilk McDonald’s’ın Moskova’nın Puşkinskaya Metrosu yakınındaki restoranın olacağı bilgisini doğrulayan kaynak, bu restoranın 12 Haziran’da açılacağını söyledi.Kaynak, şirketin hangi ad altında faaliyet göstereceğini henüz açıklamadığını belirterek, “Bu top secret!” dedi.Rus medyası bugün McDonald’s’taki bir kaynağa dayandırdığı haberinde, zincirin yeni marka olarak 12 Haziran’da Moskova’da yeniden faaliyete geçeceğini iddia etmişti.
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rusya, mcdonalds, moskova belediyesi, ukrayna krizi
Tarih verildi: Rusya’daki tüm McDonald’s restoranları yeniden açılıyor
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Moskova Belediye Başkanlığı’ndaki bir kaynak, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, McDonalds zincirinin Rusya’daki tüm restoranların 15 Temmuz’a kadar açılacağını, bu sürecin dalgalar halinde gerçekleşeceğini belirtti.
Kaynak, yeniden açılan ilk McDonald’s’ın Moskova’nın Puşkinskaya Metrosu yakınındaki restoranın olacağı bilgisini doğrulayan kaynak, bu restoranın 12 Haziran’da açılacağını söyledi.
Kaynak, şirketin hangi ad altında faaliyet göstereceğini henüz açıklamadığını belirterek, “Bu top secret!” dedi.
Rus medyası bugün McDonald’s’taki bir kaynağa dayandırdığı haberinde, zincirin yeni marka olarak 12 Haziran’da Moskova’da yeniden faaliyete geçeceğini iddia etmişti.