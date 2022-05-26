https://tr.sputniknews.com/20220526/tarim-ve-orman-bakanligindan-seker-ithalati-icin-tarife-kontenjani-aciklamasi-calisma-baslatildi-1056688856.html

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıklaması: Çalışma başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıklaması: Çalışma başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı "Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T03:23+0300

2022-05-26T03:23+0300

2022-05-26T03:23+0300

ekonomi

tarım ve orman bakanlığı

şeker

ithalat

paylaşım

tarife

kontenjan

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Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.Şeker Kanunu kapsamında, yurt içi şeker talebinin karşılanmasının, planlı üretim modeli olan kotalar vasıtasıyla gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadeler yer buldu:Son üç pazarlama yılında yurt içine satılan A kotası şekerin, yurt içine satılabilen şeker miktarının, 2 milyon 455 bin ton, 2 milyon 468 bin ton, 2 milyon 507 bin ton olarak gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, "Bununla birlikte son günlerde spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin de oluştuğu gözlemlenmektedir. Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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tarım ve orman bakanlığı, şeker, ithalat, paylaşım, tarife, kontenjan