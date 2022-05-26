https://tr.sputniknews.com/20220526/tarim-ve-orman-bakanligindan-seker-ithalati-icin-tarife-kontenjani-aciklamasi-calisma-baslatildi-1056688856.html
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıklaması: Çalışma başlatıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıklaması: Çalışma başlatıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı "Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T03:23+0300
2022-05-26T03:23+0300
2022-05-26T03:23+0300
ekonomi
tarım ve orman bakanlığı
şeker
ithalat
paylaşım
tarife
kontenjan
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Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.Şeker Kanunu kapsamında, yurt içi şeker talebinin karşılanmasının, planlı üretim modeli olan kotalar vasıtasıyla gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadeler yer buldu:Son üç pazarlama yılında yurt içine satılan A kotası şekerin, yurt içine satılabilen şeker miktarının, 2 milyon 455 bin ton, 2 milyon 468 bin ton, 2 milyon 507 bin ton olarak gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, "Bununla birlikte son günlerde spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin de oluştuğu gözlemlenmektedir. Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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tarım ve orman bakanlığı, şeker, ithalat, paylaşım, tarife, kontenjan
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıklaması: Çalışma başlatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı "Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı" açıklamasında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Şeker Kanunu kapsamında, yurt içi şeker talebinin karşılanmasının, planlı üretim modeli olan kotalar vasıtasıyla gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadeler yer buldu:
"Bu çerçevede, pancar şekeri için 2021/2022 pazarlama yılında, ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2 milyon 632 bin 500 ton A kotası tahsis edilmiştir. Bu kotaya karşılık pancar şekeri üretimi ise 2 milyon 520 bin ton olarak gerçekleşmiştir."
Son üç pazarlama yılında yurt içine satılan A kotası şekerin, yurt içine satılabilen şeker miktarının, 2 milyon 455 bin ton, 2 milyon 468 bin ton, 2 milyon 507 bin ton olarak gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, "Bununla birlikte son günlerde spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin de oluştuğu gözlemlenmektedir. Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.