https://tr.sputniknews.com/20220526/tdp-genel-baskani-sarigul-abd-buyukelcisine-hangi-muhalefet-partisine-destek-verdiklerini-sorarim-1056693646.html

TDP Genel Başkanı Sarıgül: ABD Büyükelçisi'ne hangi muhalefet partisine destek verdiklerini sorarım

TDP Genel Başkanı Sarıgül: ABD Büyükelçisi'ne hangi muhalefet partisine destek verdiklerini sorarım

Radyo Sputnik’te özel söyleşi gerçekleştiren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ABD Büyükelçisi’nin siyasi parti ziyaretlerine tepki... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T11:27+0300

2022-05-26T11:27+0300

2022-05-26T11:27+0300

politika

mustafa sarıgül

türkiye değişim partisi (tdp)

abd ankara büyükelçiliği

nato

ittifak

genel af

sosyal medya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053567248_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ec79080db1c565f51dc1a2b1a6f30350.jpg

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Radyo Sputnik’te Osman Nuri Cerit’in sorularını yanıtladı. Sarıgül parti politikalarından, sosyal medya paylaşımına, ittifak görüşmelerinden, ABD Büyükelçisi’nin siyasi partilere yönelik ziyaretlerine, NATO’nun genişlemesinden, genel af çağrısına pek çok başlıkta kendi görüşlerini açıkladı.‘ABD Türk demokrasisine müdahale edemez’ABD Büyükelçisi'nin siyasi partilere yönelik art arda gerçekleştirdiği ziyaretlerini eleştiren Sarıgül “Türkiye’nin seçim atmosferine girdiği bir süreçte ABD Büyükelçisi'nin bu ziyaretlerini doğru bulmuyorum. ABD Büyükelçisi bir devlet memurudur. Diplomatlar ve memurlar neler yapması gerektiğini bilir. Bu görüşmeler televizyonların önünde, sanki ABD Başkanı Biden görüşüyormuş gibi ve o siyasi partilerin ABD büyükelçisini alay-ı vala ile büyük bir memnuniyet ile karşılaması şeklinde gerçekleşiyor. Kendileri lütfedip TDP’ye gelir ise bu şekilde karşılanmaz. Kendisi bize geldiğinde bazı soruları ona sorarız. Örneğin büyükelçiye diyeceğiz ki: Siz Ukrayna’yı NATO’ya alacağız diyerek neden kışkırttınız? Bugün Ukrayna, Rusya arasındaki savaşın en büyük sorumlusu ABD’dir. Dünyanın hangi ülkesinde savaş çıkıyorsa bilin ki onun arakasında ABD vardır. Bunları büyükelçiye sorarız. Yine ABD Büyükelçisine ‘Neden NATO ABD’nin oyuncağı’ diye sorarım. ABD Başkanı Türkiye’deki muhalefeti desteklemeliyiz dedi. ABD Başkanı hangi muhalefet partisine destek verdiğini yüzde yüz açıklamalı. Bunu da ABD Büyükelçisine sorarız. ABD Türkiye demokrasisine müdahale edemez, etmemelidir. Büyükelçi sadece ABD’ye yağ çeken partiler ile görüşmesin. ABD’nin görüşlerine karşı çıkan partilerle de görüşsün. ABD Büyükelçisini uyarıyorum madem partileri ziyaret ediyorsun bütün partileri ziyaret et. Ve bu sorularımızın cevabını bize ver” çağrısı yaptı.‘NATO’nun genişlemesine karşıyız’Parti olarak NATO’nun genişlemesine karşı olduklarının altını çizen Sarıgül “Avrupa’nın şımarık çocuğu olan Yunanistan’a verilen desteği, Türkiye’ye neden vermiyorsunuz? NATO üyesi olan ülkeler arasında neden ayrımcılık yapıyorsunuz? Biz NATO’nun genişlemesine karşıyız. Bu görüşümüzü Ukrayna krizi başladığında da dile getirmiştik. Ukrayna’nın NATO’ya alınma çabasının Rusya’yı tahrik edeceğini biz başından beri dile getirdik. NATO ne yazık ki ABD’nin aparatı durumundadır. ABD’nin isteği ile NATO genişlemeye çalışmaktadır. NATO ne kadar genişler ise o kadar riskler ortaya çıkmaktadır. NATO genişledikçe ABD daha çok silah satıyor. ABD dünya barışı için önemli bir tehdittir” ifadelerini kullandı.‘TDP’nin içinde olduğu bir ittifak için görüşüyoruz’Partiler arasında iş birliği ve güç birliğine sıcak baktıklarını açıklayan Sarıgül, TDP’nin içinde olacağı bir ittifakla ilgili çalışma yürüttüklerini söyleyerek, “TBMM'de seçim yaklaşmadan yapılan her şey, kurulan her ittifak inan ki boşunadır. Son 4 ayda bunlar şekillenecektir. Partiler arasında iş birliği ve güç birliği her zaman olur. Yeni masalar kurulur ama bu yeni masaların kurulma zamanı vardır. Türkiye iki seçenek arasına sıkışmayacak kadar büyük bir ülkedir. TDP şuanda o masaları kuruyor ama bizim masamızda daha çok Türkiye'nin sorunları var. Biz şu anda daha çok Türkiye'nin meselelerini konuşuyoruz. Partilerin arasında işbirliği ve güç birliği olmasına karşı değiliz ama bunların daha diplomatik perde arkasında olması lazım” ifadelerini kullandı.‘Affet Türkiye'm’Türkiye Değişim Partisi’nin genel af önerisini de gündeme getiren Sarıgül “Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz, eşitsizlik, haksızlıklar, geçim sıkıntısı, kutuplaşma nedeniyle toplum gergin, toplum huzursuz ve toplumsal bir barışa ihtiyacı var. Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle gerçekten maddi ve manevi çok yıkımlar oldu. Cezaevleri doldu taştı. 275 bin kapasiteli cezaevlerinde 350 binin üzerinde tutuklu ve mahkum var. Ceza evlerini bırakın ıslah etmeyi temel ihtiyaçlar bir karşılanamaz durumda. O nedenle ben bir af çağrısında bulundum. Af çarım siyasi değil vicdanidir annelerin gülmesi için affet Türkiye'm diyoruz. 6 Milyon Suriyeliye gönlünü açan Türkiye'm 250 bin kader mahkumunu da gönlünü açacaktır” dedi.‘TV kanalları bizi göstermeyince sosyal medyaya yöneldik’Son dönemde çektiği ve sosyal medyada yayınlanan videolarıyla ilgili de konuşan Sarıgül “Türkiye'de ne yazık ki TV'lere basın yayın kuruluşlarına yeteri kadar çıkma imkanımız olmuyor. Çünkü bakıyorsunuz ki bir tarafta bir muhalefet partilerinin kanalları var, bir tarafta iktidarın kanalları var. Biz zaman zaman bu kanallara çıkmakta zorlanıyoruz. En iyi iletişim aracı olarak da biz radyoları ve sosyal medyayı görüyoruz. Arkadaşlarımızla çok çalışıyoruz. Toplum ne istiyor? Topluma biz bakıyoruz, toplumda özellikle işçi gençlerimiz var, öğrenci gençlerimiz var, gecekonduda yaşayan gençlerimiz var, köyde yaşayan gençlerimiz var ve biz gençlerimizin ve topluma artık böyle bir agresif hep böyle eleştiren bir yapıyla ulaşamayız. O nedenle biz o çektiğimiz Tik-Tok videolarında hepsinde özellikle hepsinde ülkenin bir sorununa dikkat çekiyoruz, ülkenin sorununu daha böyle tatlı dille, daha böyle ağır eleştiri değil ama onu mizah şekliyle anlatan bir yapıyla anlatıyoruz. Derdimizi 14 saniye ile 18 saniye arasında anlatmamız lazım. Verdiğimiz mesajın geniş kitlelere ulaşması için, oradaki giyiminiz, kuşamınız, oturmanız, el hareketleriniz orada samimi olmanız lazım yani samimi olarak duyguyu geçirmeniz lazım. Son 10 günde 15 milyon yurttaşımıza ulaşmışız, bir TV kanalına çıksak bu kadar ulaşma şansımız olmaz, ikincisi de sürekli olarak mesela son bir haftada bir siyasi takipçi kaybetmesine rağmen biz son bir haftada 17 bin takipçi aldık ki bu sosyal medyada çok büyük bir olay. Tamamını da organik yapıyoruz, organik yapmaya da özen gösteriyoruz” sözlerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220523/iyi-parti-genel-baskani-aksener-abd-buyukelcisi-flakei-kabul-etti-1056598891.html

https://tr.sputniknews.com/20220322/mustafa-sarigul-acunun-yolunu-ben-actim-1054935545.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), abd ankara büyükelçiliği, nato, ittifak, genel af, sosyal medya