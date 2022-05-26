https://tr.sputniknews.com/20220526/tuik-ekonomik-guven-endeksi-mayista-yuzde-21-artti-1056693151.html
TÜİK: Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 2.1 arttı
TÜİK: Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 2.1 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 2.1 artarak 96.7... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T10:26+0300
2022-05-26T10:26+0300
2022-05-26T10:26+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüketici güven endeksi
ekonomi
fahiş fiyat
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Ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 2.1 artarak 96.7 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks nisanda 94.7 iken mayısta yüzde 2.1 artarak 96.7 değerine çıktı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.Tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0.4 yükselerek 67.6 değerini aldı.Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0.7 azalışla 107'ye düştü. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.1 artarak 121.7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.7 yükselerek 121.4, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2.2 azalışla 81.6 oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220524/tuik-acikladi-tasit-kayit-sayisi-bu-yil-ilk-kez-artti-1056627166.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), tüketici güven endeksi, ekonomi, fahiş fiyat
TÜİK: Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 2.1 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 2.1 artarak 96.7 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 2.1 artarak 96.7 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks nisanda 94.7 iken mayısta yüzde 2.1 artarak 96.7 değerine çıktı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0.4 yükselerek 67.6 değerini aldı.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0.7 azalışla 107'ye düştü. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.1 artarak 121.7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.7 yükselerek 121.4, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2.2 azalışla 81.6 oldu.