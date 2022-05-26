Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220526/tukonfed-baskani-agaoglu-konut-fiyatlari-tepe-taklak-olabilir-1056721118.html
TÜKONFED Başkanı Ağaoğlu: Konut fiyatları tepe taklak olabilir
TÜKONFED Başkanı Ağaoğlu: Konut fiyatları tepe taklak olabilir
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu, vatandaşlık edinebilmek için yabancıların satın alması gereken gayrimenkul bedelinin 400 bin dolara yükseltilmesinin... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T23:15+0300
2022-05-26T23:22+0300
ekonomi
mahmut dereli
torkam holding
tüketici konfederasyonu
satılık
kiralık
yabancı
konut
toki
rayiç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048791504_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2243949e314e14af0a131841ceda4364.jpg
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ve Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, konut piyasası ve barınma sorunu hakkında değerlendirmelerde bulundu.Bloomberg HT’ye konuşan Ağaoğlu, sosyal konut yapımı için ucuz arsa verilmesi gerektiğini belirterek, TOKİ’nin bu konuda önderlik etmesini söylediklerini ve kiralık konutlara 3 yıllığına tavan fiyat uygulaması getirilmesini önerdiklerini söyledi.'Bugün ev fiyatları çığırından çıkmış durumda'Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: Dereli: Konut fiyatlarının aşağı gelmesi olasılığı varTorkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, yüksek kira fiyatlarının önlenmesi hakkında yaptığı konuşmada, “Türkiye’de kamunun sahip olduğu konut yok. Almanya ve Fransa’da birçok belediye ve kuruluşun konutları var. Onların ellerinde bu konutlar olduğu için piyasayı kontrol etmeye sahipler” dedi.Arzın önündeki en büyük sorunun büyükşehirlerde arsa olmamasına bağlayan Dereli, alım ve satımların özellikle son 3 aydır durduğunu belirterek, “Konut fiyatlarının aşağı gelmesi olasılığı var” değerlendirmesinde bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048791504_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1662a49c9efebb9a179dfc63b320238b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mahmut dereli , torkam holding, tüketici konfederasyonu, satılık, kiralık, yabancı, konut, toki, rayiç

TÜKONFED Başkanı Ağaoğlu: Konut fiyatları tepe taklak olabilir

23:15 26.05.2022 (güncellendi: 23:22 26.05.2022)
© DHAİstanbul, site, bina, konut, ev
İstanbul, site, bina, konut, ev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu, vatandaşlık edinebilmek için yabancıların satın alması gereken gayrimenkul bedelinin 400 bin dolara yükseltilmesinin etkisiyle konut fiyatlarının “tepe taklak” gelebileceğini söyledi. Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Dereli ise, “Konut fiyatlarının aşağı gelme olasılığı var” dedi
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ve Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, konut piyasası ve barınma sorunu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bloomberg HT’ye konuşan Ağaoğlu, sosyal konut yapımı için ucuz arsa verilmesi gerektiğini belirterek, TOKİ’nin bu konuda önderlik etmesini söylediklerini ve kiralık konutlara 3 yıllığına tavan fiyat uygulaması getirilmesini önerdiklerini söyledi.

'Bugün ev fiyatları çığırından çıkmış durumda'

Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Her gayrimenkulün belediyelere kaydedilmiş 4 yılda bir Emlak Değerleme Komisyonu’nca belirlenmiş rayiç bedelleri var. Devletin temel ihtiyaçlarla ilgili olarak düzenleyici ve sınırlayıcı bir rolü var. Bugün ev fiyatları çığırından çıkmış durumda. Böyle olunca da kamu otoritesi devreye girer diyorum. 1 milyon Suriyelinin ülkesine dönmesi demek yaklaşık 200-250 bin konutun boşa çıkması demek, ayrıca yabancılara konut satışında vatandaşlık edinebilme sınırı 250 binden dolardan 400 bine dolara çekiliyor. Bu sebeple, fiyatlar tepe taklak olabilir. Şu anda dalgalı bir seyir var.”

Dereli: Konut fiyatlarının aşağı gelmesi olasılığı var

Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, yüksek kira fiyatlarının önlenmesi hakkında yaptığı konuşmada, “Türkiye’de kamunun sahip olduğu konut yok. Almanya ve Fransa’da birçok belediye ve kuruluşun konutları var. Onların ellerinde bu konutlar olduğu için piyasayı kontrol etmeye sahipler” dedi.
Arzın önündeki en büyük sorunun büyükşehirlerde arsa olmamasına bağlayan Dereli, alım ve satımların özellikle son 3 aydır durduğunu belirterek, “Konut fiyatlarının aşağı gelmesi olasılığı var” değerlendirmesinde bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала