https://tr.sputniknews.com/20220526/tukonfed-baskani-agaoglu-konut-fiyatlari-tepe-taklak-olabilir-1056721118.html

TÜKONFED Başkanı Ağaoğlu: Konut fiyatları tepe taklak olabilir

TÜKONFED Başkanı Ağaoğlu: Konut fiyatları tepe taklak olabilir

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu, vatandaşlık edinebilmek için yabancıların satın alması gereken gayrimenkul bedelinin 400 bin dolara yükseltilmesinin... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T23:15+0300

2022-05-26T23:15+0300

2022-05-26T23:22+0300

ekonomi

mahmut dereli

torkam holding

tüketici konfederasyonu

satılık

kiralık

yabancı

konut

toki

rayiç

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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ve Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, konut piyasası ve barınma sorunu hakkında değerlendirmelerde bulundu.Bloomberg HT’ye konuşan Ağaoğlu, sosyal konut yapımı için ucuz arsa verilmesi gerektiğini belirterek, TOKİ’nin bu konuda önderlik etmesini söylediklerini ve kiralık konutlara 3 yıllığına tavan fiyat uygulaması getirilmesini önerdiklerini söyledi.'Bugün ev fiyatları çığırından çıkmış durumda'Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: Dereli: Konut fiyatlarının aşağı gelmesi olasılığı varTorkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, yüksek kira fiyatlarının önlenmesi hakkında yaptığı konuşmada, “Türkiye’de kamunun sahip olduğu konut yok. Almanya ve Fransa’da birçok belediye ve kuruluşun konutları var. Onların ellerinde bu konutlar olduğu için piyasayı kontrol etmeye sahipler” dedi.Arzın önündeki en büyük sorunun büyükşehirlerde arsa olmamasına bağlayan Dereli, alım ve satımların özellikle son 3 aydır durduğunu belirterek, “Konut fiyatlarının aşağı gelmesi olasılığı var” değerlendirmesinde bulundu.

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mahmut dereli , torkam holding, tüketici konfederasyonu, satılık, kiralık, yabancı, konut, toki, rayiç