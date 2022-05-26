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Türk Dışişleri: Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi ziyaret edecek
Türk Dışişleri: Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan Sayın... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T14:54+0300
2022-05-26T14:55+0300
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mevlüt çavuşoğlu
abdullah bin zayed el nahyan
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın Türkiye'yi ziyareti hakkında bir açıklama yapıldı. Nahyan'ın 27 Mayıs'ta Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'yi ziyaret edeceği kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Bakanımızın davetine icabetle 27 Mayıs 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimizde son dönemde kaydedilen gelişmelerin yanı sıra bölgesel konular da ele alınacaktır.”
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Türk Dışişleri: Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi ziyaret edecek

14:54 26.05.2022 (güncellendi: 14:55 26.05.2022)
© REUTERS / Ahmed JadallahBirleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak
Birleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© REUTERS / Ahmed Jadallah
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan Sayın Bakanımızın davetine icabetle 27 Mayıs 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir” denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın Türkiye'yi ziyareti hakkında bir açıklama yapıldı.
Nahyan'ın 27 Mayıs'ta Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'yi ziyaret edeceği kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Bakanımızın davetine icabetle 27 Mayıs 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimizde son dönemde kaydedilen gelişmelerin yanı sıra bölgesel konular da ele alınacaktır.”
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