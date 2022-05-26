https://tr.sputniknews.com/20220526/turk-disisleri-birlesik-arap-emirlikleri-disisleri-bakani-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1056705459.html

Türk Dışişleri: Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi ziyaret edecek

Türk Dışişleri: Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan Sayın... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T14:54+0300

2022-05-26T14:54+0300

2022-05-26T14:55+0300

bae

mevlüt çavuşoğlu

abdullah bin zayed el nahyan

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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın Türkiye'yi ziyareti hakkında bir açıklama yapıldı. Nahyan'ın 27 Mayıs'ta Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'yi ziyaret edeceği kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Bakanımızın davetine icabetle 27 Mayıs 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimizde son dönemde kaydedilen gelişmelerin yanı sıra bölgesel konular da ele alınacaktır.”

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bae, mevlüt çavuşoğlu, abdullah bin zayed el nahyan