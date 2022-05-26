https://tr.sputniknews.com/20220526/twitter-kisisel-verilerin-gizliligini-koruyamadigi-icin-150-milyon-dolar-ceza-odeyecek--1056693293.html
Twitter, kişisel verilerin gizliliğini koruyamadığı için 150 milyon dolar ceza ödeyecek
Twitter, kişisel verilerin gizliliğini koruyamadığı için 150 milyon dolar ceza ödeyecek
Sosyal medya platformu Twitter, kişisel verilerin gizliliğini koruyamadığı gerekçesiyle 150 milyon dolar pazar cezası ödeyecek. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T10:30+0300
2022-05-26T10:30+0300
2022-05-26T10:30+0300
dünya
twitter
kişisel veri
abd
gizlilik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054368099_18:0:647:354_1920x0_80_0_0_b6247d38e30bcccc99b7f0f7f3026a94.jpg
ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Twitter'ın kullanıcı verilerinin 'gizliliğini ve güvenliğini' Mayıs 2013 - Eylül 2019 döneminde sağlayamadığı ifade edildi. Twitter ile yapılan anlaşma uyarınca platformun 150 milyon dolar para cezası ödeyeceğinin belirtilen açıklamada, şirketin kullanıcı verilerinin gizliliğine yönelik yeni önlemler alacağı kaydedildi. Açıklamada, Twitter'ın söz konusu dönemde, yalnızca kullanıcı hesaplarını korumak için telefon numaraları ve e-posta adreslerini kullanmadığı, aynı zamanda bu bilgilerin 'kullanıcılara reklam gönderilmesi' için de kullandığı belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054368099_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_b9496a37ea9fe63c25151b3f780bfac7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
twitter , kişisel veri, abd, gizlilik
Twitter, kişisel verilerin gizliliğini koruyamadığı için 150 milyon dolar ceza ödeyecek
Abone ol
Sosyal medya platformu Twitter, kişisel verilerin gizliliğini koruyamadığı gerekçesiyle 150 milyon dolar pazar cezası ödeyecek.
ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Twitter'ın kullanıcı verilerinin 'gizliliğini ve güvenliğini' Mayıs 2013 - Eylül 2019 döneminde sağlayamadığı ifade edildi.
Twitter ile yapılan anlaşma uyarınca platformun 150 milyon dolar para cezası ödeyeceğinin belirtilen açıklamada, şirketin kullanıcı verilerinin gizliliğine yönelik yeni önlemler alacağı kaydedildi.
Açıklamada, Twitter'ın söz konusu dönemde, yalnızca kullanıcı hesaplarını korumak için telefon numaraları ve e-posta adreslerini kullanmadığı, aynı zamanda bu bilgilerin 'kullanıcılara reklam gönderilmesi' için de kullandığı belirtildi.