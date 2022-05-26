https://tr.sputniknews.com/20220526/twitter-kisisel-verilerin-gizliligini-koruyamadigi-icin-150-milyon-dolar-ceza-odeyecek--1056693293.html

Twitter, kişisel verilerin gizliliğini koruyamadığı için 150 milyon dolar ceza ödeyecek

Twitter, kişisel verilerin gizliliğini koruyamadığı için 150 milyon dolar ceza ödeyecek

Sosyal medya platformu Twitter, kişisel verilerin gizliliğini koruyamadığı gerekçesiyle 150 milyon dolar pazar cezası ödeyecek. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T10:30+0300

2022-05-26T10:30+0300

2022-05-26T10:30+0300

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ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Twitter'ın kullanıcı verilerinin 'gizliliğini ve güvenliğini' Mayıs 2013 - Eylül 2019 döneminde sağlayamadığı ifade edildi. Twitter ile yapılan anlaşma uyarınca platformun 150 milyon dolar para cezası ödeyeceğinin belirtilen açıklamada, şirketin kullanıcı verilerinin gizliliğine yönelik yeni önlemler alacağı kaydedildi. Açıklamada, Twitter'ın söz konusu dönemde, yalnızca kullanıcı hesaplarını korumak için telefon numaraları ve e-posta adreslerini kullanmadığı, aynı zamanda bu bilgilerin 'kullanıcılara reklam gönderilmesi' için de kullandığı belirtildi.

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twitter , kişisel veri, abd, gizlilik