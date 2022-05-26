Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220526/ucuncu-kattan-aracin-uzerine-dusen-bebek-yarali-olarak-kurtuldu-1056686133.html
Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu
Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu
Küçükçekmece'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinden park halindeki aracın üzerine düşen bebek yaralandı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T00:57+0300
2022-05-26T00:58+0300
küçükçekmece
bebek
balkon
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056686108_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_7741aee7c9fd20a72ba4c1efe58e6647.jpg
Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtulduAlınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Hediye Ç, İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta oturdukları üçüncü kattaki dairenin penceresinden düştü.Hediye bebek, ailesine ait park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştükten sonra yuvarlanarak yola savruldu.Yaralı bebek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu belirtilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
bebek
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056686108_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_020d55eae176c5fdb8c9a36f7db870a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
küçükçekmece, bebek, balkon

Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu

00:57 26.05.2022 (güncellendi: 00:58 26.05.2022)
© İHA / FURKAN TAN - MEDENİ TOPALOĞLU - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-AW628782Küçükçekmece'de 2 yaşındaki bir çocuk yaşadıkları apartmanın 3. katından park halindeki bir aracın üzerine düşerek yaralandı
Küçükçekmece'de 2 yaşındaki bir çocuk yaşadıkları apartmanın 3. katından park halindeki bir aracın üzerine düşerek yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© İHA / FURKAN TAN - MEDENİ TOPALOĞLU - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-AW628782
Abone olTelegram
Küçükçekmece'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinden park halindeki aracın üzerine düşen bebek yaralandı.
Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu
Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Hediye Ç, İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta oturdukları üçüncü kattaki dairenin penceresinden düştü.
Hediye bebek, ailesine ait park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştükten sonra yuvarlanarak yola savruldu.
Yaralı bebek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu belirtilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала