https://tr.sputniknews.com/20220526/ucuncu-kattan-aracin-uzerine-dusen-bebek-yarali-olarak-kurtuldu-1056686133.html

Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu

Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu

Küçükçekmece'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinden park halindeki aracın üzerine düşen bebek yaralandı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T00:57+0300

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küçükçekmece

bebek

balkon

türkiye

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Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtulduAlınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Hediye Ç, İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta oturdukları üçüncü kattaki dairenin penceresinden düştü.Hediye bebek, ailesine ait park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştükten sonra yuvarlanarak yola savruldu.Yaralı bebek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu belirtilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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küçükçekmece, bebek, balkon