https://tr.sputniknews.com/20220526/ucuncu-kattan-aracin-uzerine-dusen-bebek-yarali-olarak-kurtuldu-1056686133.html
Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu
Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu
Küçükçekmece'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinden park halindeki aracın üzerine düşen bebek yaralandı. 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T00:57+0300
2022-05-26T00:57+0300
2022-05-26T00:58+0300
küçükçekmece
bebek
balkon
türkiye
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Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtulduAlınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Hediye Ç, İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta oturdukları üçüncü kattaki dairenin penceresinden düştü.Hediye bebek, ailesine ait park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştükten sonra yuvarlanarak yola savruldu.Yaralı bebek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu belirtilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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küçükçekmece, bebek, balkon
Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu
00:57 26.05.2022 (güncellendi: 00:58 26.05.2022) Abone ol
Küçükçekmece'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinden park halindeki aracın üzerine düşen bebek yaralandı.
Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu
Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Hediye Ç, İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta oturdukları üçüncü kattaki dairenin penceresinden düştü.
Hediye bebek, ailesine ait park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştükten sonra yuvarlanarak yola savruldu.
Yaralı bebek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu belirtilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.