https://tr.sputniknews.com/20220526/ukraynadan-baris-ugruna-ulke-topraklarinin-bir-kismindan-vazgecin-diyen-kissingera-s-gidin-1056693476.html

Ukrayna'dan 'barış uğruna ülke topraklarının bir kısmından vazgeçin' diyen Kissinger'a: S... gidin

Ukrayna'dan 'barış uğruna ülke topraklarının bir kısmından vazgeçin' diyen Kissinger'a: S... gidin

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın, Kiev'in 'barış uğruna ülke topraklarından vazgeçmesi gerektiği' yönündeki açıklamasına küfürle yanıt veren... 26.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-26T10:32+0300

2022-05-26T10:32+0300

2022-05-26T10:32+0300

ukrayna krizi

henry kissinger

abd

ukrayna

rusya

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın Kiev'i barış uğruna ülke topraklarının bir kısmını Rusya'ya devretme yönündeki çağrısına küfürle yanıt verdi.Arestoviç, ülke basınına verdiği röportajda, "Bu tür tekliflerle gelenler s... gitsin, aptak s...ler. Çocuklarımız ölüyor, askerler kendi bedenleriyle top mermilerini durduruyor ve bize topraklarımızı nasıl feda edeceğimizi anlatıyorlar. Bu asla olmayacak" dedi.Yetkili, Ukrayna'nın 'iştahını kesmeye' ve Rusya'ya 'talep ettiği toprakları vermeye' teşvik eden bu seslerin mantığını anlamadığını dile getirdi.Zelenskiy'in bir diğer danışmanı Mihail Podolyak ise, "Vatandaşlarımızı, topraklarımızı veya egemenliğimizi satmayacağız. Bu açık bir kırmızı çizgidir. Ukrayna toplumu korkunç bir bedel ödedi ve ne hükümet ne de ülke hiç kimsenin bu yönde adım atmasına dahi izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger, Davos'taki açıklamasında 'Kiev'in Rusya ile müzakere sürecinde taviz vermesi' çağrısını yaparak Batı'nın Ukrayna'ya 'mevcut askeri hedeflerinden çok uzak şartlar üzerinden müzakereleri kabul etmesi için baskı yapmasını' talep etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220524/kissinger-ukraynada-baris-anlasmasina-varma-firsati-icin-muhlet-verdi-1056637699.html

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