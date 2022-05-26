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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220526/ukraynadan-baris-ugruna-ulke-topraklarinin-bir-kismindan-vazgecin-diyen-kissingera-s-gidin-1056693476.html
Ukrayna'dan 'barış uğruna ülke topraklarının bir kısmından vazgeçin' diyen Kissinger'a: S... gidin
Ukrayna'dan 'barış uğruna ülke topraklarının bir kısmından vazgeçin' diyen Kissinger'a: S... gidin
Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın, Kiev'in 'barış uğruna ülke topraklarından vazgeçmesi gerektiği' yönündeki açıklamasına küfürle yanıt veren... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T10:32+0300
2022-05-26T10:32+0300
ukrayna krizi
henry kissinger
abd
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın Kiev'i barış uğruna ülke topraklarının bir kısmını Rusya'ya devretme yönündeki çağrısına küfürle yanıt verdi.Arestoviç, ülke basınına verdiği röportajda, "Bu tür tekliflerle gelenler s... gitsin, aptak s...ler. Çocuklarımız ölüyor, askerler kendi bedenleriyle top mermilerini durduruyor ve bize topraklarımızı nasıl feda edeceğimizi anlatıyorlar. Bu asla olmayacak" dedi.Yetkili, Ukrayna'nın 'iştahını kesmeye' ve Rusya'ya 'talep ettiği toprakları vermeye' teşvik eden bu seslerin mantığını anlamadığını dile getirdi.Zelenskiy'in bir diğer danışmanı Mihail Podolyak ise, "Vatandaşlarımızı, topraklarımızı veya egemenliğimizi satmayacağız. Bu açık bir kırmızı çizgidir. Ukrayna toplumu korkunç bir bedel ödedi ve ne hükümet ne de ülke hiç kimsenin bu yönde adım atmasına dahi izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger, Davos'taki açıklamasında 'Kiev'in Rusya ile müzakere sürecinde taviz vermesi' çağrısını yaparak Batı'nın Ukrayna'ya 'mevcut askeri hedeflerinden çok uzak şartlar üzerinden müzakereleri kabul etmesi için baskı yapmasını' talep etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220524/kissinger-ukraynada-baris-anlasmasina-varma-firsati-icin-muhlet-verdi-1056637699.html
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henry kissinger, abd, ukrayna, rusya

Ukrayna'dan 'barış uğruna ülke topraklarının bir kısmından vazgeçin' diyen Kissinger'a: S... gidin

10:32 26.05.2022
© AAUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AA
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın, Kiev'in 'barış uğruna ülke topraklarından vazgeçmesi gerektiği' yönündeki açıklamasına küfürle yanıt veren Zelenskiy'in danışmanı Aleksey Aretoviç, "Çocuklarımız ölüyor, askerler kendi bedenleriyle top mermilerini durduruyor ve bize topraklarımızı nasıl feda edeceğimizi anlatıyorlar. S... gidin" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın Kiev'i barış uğruna ülke topraklarının bir kısmını Rusya'ya devretme yönündeki çağrısına küfürle yanıt verdi.
Arestoviç, ülke basınına verdiği röportajda, "Bu tür tekliflerle gelenler s... gitsin, aptak s...ler. Çocuklarımız ölüyor, askerler kendi bedenleriyle top mermilerini durduruyor ve bize topraklarımızı nasıl feda edeceğimizi anlatıyorlar. Bu asla olmayacak" dedi.
Yetkili, Ukrayna'nın 'iştahını kesmeye' ve Rusya'ya 'talep ettiği toprakları vermeye' teşvik eden bu seslerin mantığını anlamadığını dile getirdi.
Zelenskiy'in bir diğer danışmanı Mihail Podolyak ise, "Vatandaşlarımızı, topraklarımızı veya egemenliğimizi satmayacağız. Bu açık bir kırmızı çizgidir. Ukrayna toplumu korkunç bir bedel ödedi ve ne hükümet ne de ülke hiç kimsenin bu yönde adım atmasına dahi izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger, Davos'taki açıklamasında 'Kiev'in Rusya ile müzakere sürecinde taviz vermesi' çağrısını yaparak Batı'nın Ukrayna'ya 'mevcut askeri hedeflerinden çok uzak şartlar üzerinden müzakereleri kabul etmesi için baskı yapmasını' talep etmişti.
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
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Kissinger, Ukrayna'da barış anlaşması fırsatının kaçmaması için Batı'ya mühlet verdi
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