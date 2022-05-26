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SON DAKİKA| 'Uluslararası düzeni değiştirmeye niyetli tek ülkeyi' hedef alacak Blinken, 'Çin Evi'ni duyuracak
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'Uluslararası düzeni değiştirmeye niyetli tek ülkeyi' hedef alacak Blinken, 'Çin Evi'ni duyuracak
'Uluslararası düzeni değiştirmeye niyetli tek ülkeyi' hedef alacak Blinken, 'Çin Evi'ni duyuracak
Çin'in Pasifik ada ülkeleriyle pakt hazırlığının sızmasının ardından, Blinken'ın yapacağı dış politika konuşmasının metni yayımlandı: ABD Dışişleri Bakanı... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T15:34+0300
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252
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abd, çin

'Uluslararası düzeni değiştirmeye niyetli tek ülkeyi' hedef alacak Blinken, 'Çin Evi'ni duyuracak

15:34 26.05.2022
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Çin'in Pasifik ada ülkeleriyle pakt hazırlığının sızmasının ardından, Blinken'ın yapacağı dış politika konuşmasının metni yayımlandı: ABD Dışişleri Bakanı, uluslararası düzeni yeniden biçimlendirme niyetindeki tek ülkenin Çin olduğunu, Çin Evi adında pek çok ülke ve meseleye yönelik politika koordine edip uygulayacak bölüm kuracaklarını söyleyecek.
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