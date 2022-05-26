https://tr.sputniknews.com/20220526/uluslararasi-duzeni-degistirmeye-niyetli-tek-ulkeyi-hedef-alacak-blinken-cin-evini-duyuracak-1056706552.html
'Uluslararası düzeni değiştirmeye niyetli tek ülkeyi' hedef alacak Blinken, 'Çin Evi'ni duyuracak
'Uluslararası düzeni değiştirmeye niyetli tek ülkeyi' hedef alacak Blinken, 'Çin Evi'ni duyuracak
Çin'in Pasifik ada ülkeleriyle pakt hazırlığının sızmasının ardından, Blinken'ın yapacağı dış politika konuşmasının metni yayımlandı: ABD Dışişleri Bakanı... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T15:34+0300
2022-05-26T15:34+0300
2022-05-26T15:34+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
abd
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, çin
'Uluslararası düzeni değiştirmeye niyetli tek ülkeyi' hedef alacak Blinken, 'Çin Evi'ni duyuracak
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Çin'in Pasifik ada ülkeleriyle pakt hazırlığının sızmasının ardından, Blinken'ın yapacağı dış politika konuşmasının metni yayımlandı: ABD Dışişleri Bakanı, uluslararası düzeni yeniden biçimlendirme niyetindeki tek ülkenin Çin olduğunu, Çin Evi adında pek çok ülke ve meseleye yönelik politika koordine edip uygulayacak bölüm kuracaklarını söyleyecek.