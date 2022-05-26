Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220526/yargitay-ogrencilerine-dusuk-not-vererek-dersten-birakan-ogretmene-verilen-beraati-bozdu-1056720039.html
Yargıtay, öğrencilerine düşük not vererek dersten bırakan öğretmene verilen beraati bozdu
Yargıtay, öğrencilerine düşük not vererek dersten bırakan öğretmene verilen beraati bozdu
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, öğrencilerine düşük not vererek dersten bıraktığı iddiasıyla yargılanan öğretmen hakkında verilen beraat kararını, sınav kağıtlarında... 26.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-26T22:48+0300
2022-05-26T22:49+0300
türkiye
yargıtay
öğretmen
beraat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056720119_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_71ade9d0b1d08a38edb0aed3f35e4c9b.jpg
Dairenin kararına göre, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Adana'daki bir lisede görevli olan matematik öğretmeni, 5 öğrencisine sınavda almaları gerekenden daha düşük not vererek dersten kalmalarına sebebiyet verdi.Öğrencilerin şikayetleri üzerine başlatılan soruşturma sonrası öğretmen hakkında, "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık öğretmenin beraatine hükmetti.Beraat kararına yapılan itiraz üzerine dava dosyası, Yargıtay 5. Ceza Dairesine geldi. Temyiz istemini görüşen Daire, öğretmen hakkındaki beraat kararını bozdu.Kararın gerekçesindenDairenin bozma kararında, yerel mahkemenin karar vermeden önce şikayetçi öğrencilerin sınav kağıtları ile dava dosyası kapsamındaki deliller hakkında uzman bilirkişi incelemesi yaptırmadan sanık hakkında beraat hükmü kurduğu ifade edildi.Bu durumun kanuna aykırı olduğu ve davada "eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle" öğretmen hakkında beraat verildiği belirtilen kararda, "Mağdurların sınav kağıtlarında eksik puanlama yapılarak düşük not verilip verilmediği, düşük not verilmiş ise bu durumun dönem sonu ders notlarını ve genel not ortalamalarını etkileyip etkilemediği hususlarında ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınmasından sonra hasıl olacak sonuca göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekir." denildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056720119_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_dbfd570ce31f5ed53eb6937245ab5f8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yargıtay, öğretmen, beraat

Yargıtay, öğrencilerine düşük not vererek dersten bırakan öğretmene verilen beraati bozdu

22:48 26.05.2022 (güncellendi: 22:49 26.05.2022)
© AAYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, öğrencilerine düşük not vererek dersten bıraktığı iddiasıyla yargılanan öğretmen hakkında verilen beraat kararını, sınav kağıtlarında uzman bilirkişi incelemesi yapılmadan hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozdu.
Dairenin kararına göre, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Adana'daki bir lisede görevli olan matematik öğretmeni, 5 öğrencisine sınavda almaları gerekenden daha düşük not vererek dersten kalmalarına sebebiyet verdi.
Öğrencilerin şikayetleri üzerine başlatılan soruşturma sonrası öğretmen hakkında, "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık öğretmenin beraatine hükmetti.
Beraat kararına yapılan itiraz üzerine dava dosyası, Yargıtay 5. Ceza Dairesine geldi. Temyiz istemini görüşen Daire, öğretmen hakkındaki beraat kararını bozdu.

Kararın gerekçesinden

Dairenin bozma kararında, yerel mahkemenin karar vermeden önce şikayetçi öğrencilerin sınav kağıtları ile dava dosyası kapsamındaki deliller hakkında uzman bilirkişi incelemesi yaptırmadan sanık hakkında beraat hükmü kurduğu ifade edildi.
Bu durumun kanuna aykırı olduğu ve davada "eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle" öğretmen hakkında beraat verildiği belirtilen kararda, "Mağdurların sınav kağıtlarında eksik puanlama yapılarak düşük not verilip verilmediği, düşük not verilmiş ise bu durumun dönem sonu ders notlarını ve genel not ortalamalarını etkileyip etkilemediği hususlarında ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınmasından sonra hasıl olacak sonuca göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekir." denildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала