Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220527/1056730920.html
Her 100 kişiye 120.5 silahın düştüğü ABD, bireysel silahlanmada dünyada ilk sırada
Her 100 kişiye 120.5 silahın düştüğü ABD, bireysel silahlanmada dünyada ilk sırada
ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısından sonra ülkedeki 'silah kültürü' tekrar tartışmaya açıldı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T11:20+0300
2022-05-27T11:20+0300
multimedya
abd
bireysel silahlanma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1056730808_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_646bae882289ca6339daebebf937b8dd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1056730808_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_74f4cfb24c0fec6b0fead6f1804c12de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, abd, bireysel silahlanma

Her 100 kişiye 120.5 silahın düştüğü ABD, bireysel silahlanmada dünyada ilk sırada

11:20 27.05.2022
Abone olTelegram
ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısından sonra ülkedeki 'silah kültürü' tekrar tartışmaya açıldı.
© AA / Tayfun Coşkun

Siyasetten sivil topluma, ülkedeki silah karşıtı kesimler 'bireysel silahlanma hakkına' yasal sınırlamalar getirilmesi isteklerini seslendirirken CNN, ABD'deki silah kültürünü dünyanın geri kalanıyla karşılaştıran bir haber hazırladı.

Haberde, ABD'nin dünyada sivillerin elinde bulunan silahların kişi sayısından fazla olduğu tek ülke olduğuna dikkat çekilerek, silaha sahip olma ve etkileri diğer ülkelerle grafik üzerinde karşılaştırılarak aktarıldı.

Siyasetten sivil topluma, ülkedeki silah karşıtı kesimler &#x27;bireysel silahlanma hakkına&#x27; yasal sınırlamalar getirilmesi isteklerini seslendirirken CNN, ABD&#x27;deki silah kültürünü dünyanın geri kalanıyla karşılaştıran bir haber hazırladı.Haberde, ABD&#x27;nin dünyada sivillerin elinde bulunan silahların kişi sayısından fazla olduğu tek ülke olduğuna dikkat çekilerek, silaha sahip olma ve etkileri diğer ülkelerle grafik üzerinde karşılaştırılarak aktarıldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Tayfun Coşkun

Siyasetten sivil topluma, ülkedeki silah karşıtı kesimler 'bireysel silahlanma hakkına' yasal sınırlamalar getirilmesi isteklerini seslendirirken CNN, ABD'deki silah kültürünü dünyanın geri kalanıyla karşılaştıran bir haber hazırladı.

Haberde, ABD'nin dünyada sivillerin elinde bulunan silahların kişi sayısından fazla olduğu tek ülke olduğuna dikkat çekilerek, silaha sahip olma ve etkileri diğer ülkelerle grafik üzerinde karşılaştırılarak aktarıldı.

© AA / Tayfun Coşkun

Son yıllarda yapılan farklı araştırmalara dayanılarak hazırlanan habere göre, ABD'de her 100 kişiye 120.5 silah düşmesiyle dünyada ilk sırada yer alırken, Falkland Adaları'nın 100 kişiye 62 silah ile ikinci, yaklaşık 7 yıldır iç savaşın yaşandığı Yemen'de 100 kişiye 53 silah düşmesi ile üçüncü sırada geldiği belirtildi.

Güney Kore ve Japonya gibi bazı ülkelerde ise bu oranın 0.2 gibi sıfıra yakın bir düzeyde seyrettiği aktarıldı.

Son yıllarda yapılan farklı araştırmalara dayanılarak hazırlanan habere göre, ABD&#x27;de her 100 kişiye 120.5 silah düşmesiyle dünyada ilk sırada yer alırken, Falkland Adaları&#x27;nın 100 kişiye 62 silah ile ikinci, yaklaşık 7 yıldır iç savaşın yaşandığı Yemen&#x27;de 100 kişiye 53 silah düşmesi ile üçüncü sırada geldiği belirtildi.Güney Kore ve Japonya gibi bazı ülkelerde ise bu oranın 0.2 gibi sıfıra yakın bir düzeyde seyrettiği aktarıldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Tayfun Coşkun

Son yıllarda yapılan farklı araştırmalara dayanılarak hazırlanan habere göre, ABD'de her 100 kişiye 120.5 silah düşmesiyle dünyada ilk sırada yer alırken, Falkland Adaları'nın 100 kişiye 62 silah ile ikinci, yaklaşık 7 yıldır iç savaşın yaşandığı Yemen'de 100 kişiye 53 silah düşmesi ile üçüncü sırada geldiği belirtildi.

Güney Kore ve Japonya gibi bazı ülkelerde ise bu oranın 0.2 gibi sıfıra yakın bir düzeyde seyrettiği aktarıldı.

© AA / Tayfun Coşkun

ABD'lilerin dünyadaki mevcut 857 milyon sivil silahın 393 milyonuna sahip olduğu tahmin edilerek, bunun da dünyadaki sivil silah stokunun yaklaşık yüzde 46'sına tekabül ettiği kaydedildi.

ABD&#x27;lilerin dünyadaki mevcut 857 milyon sivil silahın 393 milyonuna sahip olduğu tahmin edilerek, bunun da dünyadaki sivil silah stokunun yaklaşık yüzde 46&#x27;sına tekabül ettiği kaydedildi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Tayfun Coşkun

ABD'lilerin dünyadaki mevcut 857 milyon sivil silahın 393 milyonuna sahip olduğu tahmin edilerek, bunun da dünyadaki sivil silah stokunun yaklaşık yüzde 46'sına tekabül ettiği kaydedildi.

© AA / Tayfun Coşkun

ABD'de her 100 bin kişiden 4'ünün silah şiddeti sonucu hayatını kaybettiği ve bu oranın diğer gelişmiş ülkelerdeki ortalamanın 18 katı olduğunun altı çizildi.

ABD&#x27;de her 100 bin kişiden 4&#x27;ünün silah şiddeti sonucu hayatını kaybettiği ve bu oranın diğer gelişmiş ülkelerdeki ortalamanın 18 katı olduğunun altı çizildi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Tayfun Coşkun

ABD'de her 100 bin kişiden 4'ünün silah şiddeti sonucu hayatını kaybettiği ve bu oranın diğer gelişmiş ülkelerdeki ortalamanın 18 katı olduğunun altı çizildi.

© AA / Tayfun Coşkun

Gallup firmasının Ekim 2020'de yaptığı ankete göre, ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 44'ünün silahlı bir evde yaşadığına ve yaklaşık üçte birinin kişisel olarak silah sahibi olduğuna işaret edildi.

ABD'nin dünyada silah taşıma veya bulundurmanın anayasal hak olduğu üç ülkeden biri olduğu, diğer iki ülke olan Meksika ve Guatemala'da ise silah mülkiyeti oranının ABD'nin neredeyse onda biri olduğunun altı çizildi.

Gallup firmasının Ekim 2020&#x27;de yaptığı ankete göre, ABD&#x27;li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 44&#x27;ünün silahlı bir evde yaşadığına ve yaklaşık üçte birinin kişisel olarak silah sahibi olduğuna işaret edildi.ABD&#x27;nin dünyada silah taşıma veya bulundurmanın anayasal hak olduğu üç ülkeden biri olduğu, diğer iki ülke olan Meksika ve Guatemala&#x27;da ise silah mülkiyeti oranının ABD&#x27;nin neredeyse onda biri olduğunun altı çizildi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Tayfun Coşkun

Gallup firmasının Ekim 2020'de yaptığı ankete göre, ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 44'ünün silahlı bir evde yaşadığına ve yaklaşık üçte birinin kişisel olarak silah sahibi olduğuna işaret edildi.

ABD'nin dünyada silah taşıma veya bulundurmanın anayasal hak olduğu üç ülkeden biri olduğu, diğer iki ülke olan Meksika ve Guatemala'da ise silah mülkiyeti oranının ABD'nin neredeyse onda biri olduğunun altı çizildi.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала