Her 100 kişiye 120.5 silahın düştüğü ABD, bireysel silahlanmada dünyada ilk sırada

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Gallup firmasının Ekim 2020'de yaptığı ankete göre, ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 44'ünün silahlı bir evde yaşadığına ve yaklaşık üçte birinin kişisel olarak silah sahibi olduğuna işaret edildi.

ABD'nin dünyada silah taşıma veya bulundurmanın anayasal hak olduğu üç ülkeden biri olduğu, diğer iki ülke olan Meksika ve Guatemala'da ise silah mülkiyeti oranının ABD'nin neredeyse onda biri olduğunun altı çizildi.